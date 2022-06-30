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https://arabic.sputniknews.com/20220630/الولايات-المتحدة-تجري-اختبارا-فاشلا-لصاروخ-أسرع-من-الصوت-1064442727.html
الولايات المتحدة تجري اختبارا فاشلا لصاروخ أسرع من الصوت
الولايات المتحدة تجري اختبارا فاشلا لصاروخ أسرع من الصوت
أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، أن اختبارات صاروخ أمريكي تفوق سرعته سرعة الصوت في ولاية هاواي فشلت بسبب مشكلة إطلاقه. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T07:37+0000
2022-06-30T07:37+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت الأنباء أن محاولة الإطلاق جرت يوم الأربعاء.ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم البنتاغون تيم جورمان، قوله إن "العطل حدث بعد تشغيل المحرك".وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني محاولة اختبار فاشلة في إطار برنامج الضربة السريعة التقليدية.في وقت سابق، أفادت التقارير أن سلاح الجو الأمريكي أجرى، في 14 مايو/أيار، اختبارًا ناجحًا لصاروخ كروز واعد تفوق سرعته سرعة الصوت (ARRW). تم الإطلاق من الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا. كانت سرعة الصاروخ خمسة أضعاف سرعة الصوت.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تجري اختبارا فاشلا لصاروخ أسرع من الصوت

07:37 GMT 30.06.2022
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصاروخ اعتراضي أمريكي
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
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أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، أن اختبارات صاروخ أمريكي تفوق سرعته سرعة الصوت في ولاية هاواي فشلت بسبب مشكلة إطلاقه.
وأفادت الأنباء أن محاولة الإطلاق جرت يوم الأربعاء.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم البنتاغون تيم جورمان، قوله إن "العطل حدث بعد تشغيل المحرك".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني محاولة اختبار فاشلة في إطار برنامج الضربة السريعة التقليدية.
في وقت سابق، أفادت التقارير أن سلاح الجو الأمريكي أجرى، في 14 مايو/أيار، اختبارًا ناجحًا لصاروخ كروز واعد تفوق سرعته سرعة الصوت (ARRW). تم الإطلاق من الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا. كانت سرعة الصاروخ خمسة أضعاف سرعة الصوت.
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