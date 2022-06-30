https://arabic.sputniknews.com/20220630/بيسكوف-روسيا-لديها-دعوة-كعضو-في-مجموعة-العشرين-وسيتم-اتخاذ-القرار-في-الوقت-المناسب-1064459153.html
بيسكوف: روسيا لديها دعوة كعضو في مجموعة العشرين وسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب
بيسكوف: روسيا لديها دعوة كعضو في مجموعة العشرين وسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لن تؤثر على القرار بشأن ما إذا كان... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:48+0000
2022-06-30T11:48+0000
2022-06-30T11:54+0000
روسيا
أندونيسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد قلنا بالفعل أن روسيا لديها دعوة كعضو في مجموعة العشرين ويتم تحليل هذه القضية. سيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب".كما أكد بيسكوف أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ستلقى تفسيرات شاملة بشأن المسألة الأوكرانية خلال مباحثاتهما معا.وأضاف بيسكوف: "ننتظر بدء الزيارة الرسمية للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بعد ساعة. إنه في موسكو بالفعل، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس بوتين، على أن يتواصل اللقاء خلال إفطار عمل، ثم يقوم الرئيسان بعمل تصريحات لوسائل الإعلام".وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الإندونيسي سيتلقى خلال مباحثاته مع بوتين "على تفسيرات شاملة بشأن المسألة الأوكرانية".وفي وقت سابق، حاولت الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة الضغط على إندونيسيا، التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، من أجل منع روسيا من المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب أوكرانيا. لكن السلطات الإندونيسية قالت ردا على ذلك إن الدعوة وجهت لروسيا ولا يمكن سحبها، وأن قمة مجموعة العشرين تدرس القضايا الاقتصادية، ولا يمكن للسياسة أن تؤثر على أجندتها. في الوقت نفسه، دعت الحكومة الإندونيسية، بناء على اقتراح الولايات المتحدة وحلفائها، أوكرانيا لحضور القمة.وكان جونسون قال في مقابلة مع قناة "ZDF" الألمانية: "لو كان بوتين امرأة - وهو أمر من الواضح أنه ليس كذلك - ولكن لو كان كذلك، فأنا لا أعتقد حقًا أنه كان سيبدأ حربًا ذكورية مجنونة من الغزو والعنف كما فعل".
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روسيا, أندونيسيا
بيسكوف: روسيا لديها دعوة كعضو في مجموعة العشرين وسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب
11:48 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لن تؤثر على القرار بشأن ما إذا كان بوتين سيذهب إلى مجموعة العشرين، مؤكدًا أن روسيا لديها دعوة وستقرر.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد قلنا بالفعل أن روسيا لديها دعوة كعضو في مجموعة العشرين ويتم تحليل هذه القضية. سيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب".
كما أكد بيسكوف أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ستلقى تفسيرات شاملة بشأن المسألة الأوكرانية خلال مباحثاتهما معا.
وأضاف بيسكوف: "ننتظر بدء الزيارة الرسمية للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بعد ساعة. إنه في موسكو بالفعل، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس بوتين، على أن يتواصل اللقاء خلال إفطار عمل، ثم يقوم الرئيسان بعمل تصريحات لوسائل الإعلام".
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الإندونيسي سيتلقى خلال مباحثاته مع بوتين "على تفسيرات شاملة بشأن المسألة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، حاولت الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة الضغط على إندونيسيا، التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، من أجل منع روسيا من المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب أوكرانيا. لكن السلطات الإندونيسية قالت ردا على ذلك إن الدعوة وجهت لروسيا ولا يمكن سحبها، وأن قمة مجموعة العشرين تدرس القضايا الاقتصادية، ولا يمكن للسياسة أن تؤثر على أجندتها. في الوقت نفسه، دعت الحكومة الإندونيسية، بناء على اقتراح الولايات المتحدة وحلفائها، أوكرانيا لحضور القمة.
وكان جونسون قال في مقابلة مع قناة
"ZDF" الألمانية: "لو كان بوتين امرأة - وهو أمر من الواضح أنه ليس كذلك - ولكن لو كان كذلك، فأنا لا أعتقد حقًا أنه كان سيبدأ حربًا ذكورية مجنونة من الغزو والعنف كما فعل".