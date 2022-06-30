https://arabic.sputniknews.com/20220630/بيلاروسيا-تسمح-لمواطني-بولندا-بالدخول-إلى-أراضيها-دون-تأشيرة-1064471726.html
بيلاروسيا تسمح لمواطني بولندا بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة
بيلاروسيا تسمح لمواطني بولندا بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة
قررت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية السماح بدخول مواطني بولندا من دون تأشيرة إلى بيلاروسيا في الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 ديسمبر/كانون الأول. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T16:26+0000
2022-06-30T16:26+0000
2022-06-30T16:28+0000
العالم
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وجاء في بيان اللجنة: "من أجل الحفاظ على علاقات حسن الجوار، قرر رئيس الدولة تقديم إجراء مؤقت للدخول من دون تأشيرة لمواطني بولندا، وسيكون ساريًا من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر".في السابق، سُمح بالدخول دون تأشيرة إلى بيلاروسيا لمواطني ليتوانيا ولاتفيا من 15 أبريل/نيسان إلى 15 مايو/أيار، ثم تم تمديدها حتى نهاية هذا العام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم
بيلاروسيا تسمح لمواطني بولندا بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة
16:26 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
قررت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية السماح بدخول مواطني بولندا من دون تأشيرة إلى بيلاروسيا في الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 ديسمبر/كانون الأول.
وجاء في بيان اللجنة: "من أجل الحفاظ على علاقات حسن الجوار، قرر رئيس الدولة تقديم إجراء مؤقت للدخول من دون تأشيرة لمواطني بولندا، وسيكون ساريًا من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر".
في السابق، سُمح بالدخول دون تأشيرة إلى بيلاروسيا لمواطني ليتوانيا ولاتفيا من 15 أبريل/نيسان إلى 15 مايو/أيار، ثم تم تمديدها حتى نهاية هذا العام.