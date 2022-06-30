عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220630/تونس-صدور-مشروع-الدستور-الجديد-ونشره-بالجريدة-الرسمية-1064475815.html
تونس... صدور مشروع الدستور الجديد ونشره بالجريدة الرسمية
تونس... صدور مشروع الدستور الجديد ونشره بالجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الخميس، مشروع الدستور التونسي الجديد، والذي سيعرض على الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T21:36+0000
2022-06-30T21:36+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/05/1020880506_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_430f74eb0cd3fe4ca031450e28787fb6.jpg
وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب.ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نشر بالجريدة الرسمي على هذا الرابط.ومن ضمن ما نص عليه مشروع الدستور، هو أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.وجاء في المشروع أيضا أن تونس جزء من الأمة الإسلامية والمغرب العربي واللغة الرسمية هي العربية.ونص الفصل 41 من المشروع على أن الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني ولا القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، حسب وصفها.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/إلى-ماذا-سيقود-التصويت-بـ-لا-على-الدستور-التونسي-الجديد؟-1064323762.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/05/1020880506_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_12c559386bf45fbd0c1cd955c07d887d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... صدور مشروع الدستور الجديد ونشره بالجريدة الرسمية

21:36 GMT 30.06.2022
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© flickr.com / Cernavoda
تابعنا عبرTelegram
نشرت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الخميس، مشروع الدستور التونسي الجديد، والذي سيعرض على الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل.
وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب.
ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نشر بالجريدة الرسمي على هذا الرابط.
ومن ضمن ما نص عليه مشروع الدستور، هو أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
إلى ماذا سيقود التصويت بـ "لا" على الدستور التونسي الجديد؟
27 يونيو, 21:42 GMT
وجاء في المشروع أيضا أن تونس جزء من الأمة الإسلامية والمغرب العربي واللغة الرسمية هي العربية.
ونص الفصل 41 من المشروع على أن الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني ولا القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، حسب وصفها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала