https://arabic.sputniknews.com/20220630/رئيسة-وزراء-إستونيا-قوات-الناتو-تباشر-على-الفور-تعزيز-الجبهة-الشرقية-1064444293.html

رئيسة وزراء إستونيا: قوات الناتو تباشر على الفور تعزيز الجبهة الشرقية

رئيسة وزراء إستونيا: قوات الناتو تباشر على الفور تعزيز الجبهة الشرقية

صرحت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، أن قوات الناتو تباشر على الفور تنفيذ القرار السياسي لتعزيز الجناح الشرقي والمتفق عليه في قمة مدريد. 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T08:12+0000

2022-06-30T08:12+0000

2022-06-30T08:26+0000

العالم

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الناتو

تعزيز قدرات عسكرية

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وقالت كالاس قبيل بدء مشاروات اليوم الثاني لقمة الناتو في مدريد: "بالأمس اتخذنا قرارات سياسية على أعلى مستوى. والآن تنتقل إلى قادة القوات المسلحة لوضع الخطوط العريضة لكيفية تنفيذ كل ذلك في الممارسة العملية. الالتزامات حاسمة للغاية. هذه الخطط ليست فقط على الورق، ولكن في الواقع، نحن على يقين تام من أن هذه الخطط ستنفذ. سنمضي خطوة بخطوة ولن ننتظر سنة كاملة لهذا، ولكن غدا سنبدأ في تنفيذ هذه الخطط".في اليوم السابق، وافق قادة الناتو على خطة لزيادة كبيرة لقوات الحلف في الشرق بحلول عام 2023 على خلفية الأزمة في أوكرانيا. أعلن الناتو أنه يخطط لزيادة عدد قوات الجهوزية العالية إلى أكثر من 300000 في المستقبل القريب على الجانب الشرقي، وزيادة تكوين المجموعات القتالية إلى مستوى "اللواء"، وإنشاء أسلحة ومعدات "تمركز مسبق" ومستودعات الذخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي.بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نية بلاده إنشاء المقر الدائم للفيلق الخامس للجيش الأمريكي في أوروبا وبالتحديد في بولندا، مضيفا أن الولايات المتحدة والناتو يعتزمان تعزيز قواتهما "على طول الجناح الشرقي بأكمله". بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، تعتزم الولايات المتحدة ضمان نشر لواء "إضافي" في رومانيا على أساس التناوب مع عدة آلاف من الأفراد العسكريين.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الناتو, تعزيز قدرات عسكرية