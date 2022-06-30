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في السعودية... تدشين نظام تقني لإدارة إجراءات نزلاء السجون
في السعودية... تدشين نظام تقني لإدارة إجراءات نزلاء السجون
أعلنت السلطات السعودية عن تدشين نظام تقني يسهم في تحسين إدارة إجراءات نزلاء السجون في البلاد. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:45+0000
2022-06-30T13:45+0000
أخبار السعودية اليوم
السجون السعودية
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ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للسجون السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن مدير عام السجون اللواء ماجد الدويش، قام أمس الأربعاء، بتدشين مشروع تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام تقني لإدارة إجراءات نزلاء السجون.ويستهدف المشروع حسب البيان، "تحسين وأتمتة إجراءات العمل والحصول على البيانات من مصدرها الرئيسي"، كما يسهم في "توثيق الإجراءات الإلكترونية في رفع كفاءة المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم."يشار إلى أن المديرية العامة للسجون، ووفقا لما أكده البيان، تعمل على حوكمة إدارة منظومة العمل، وتوحيد الإجراءات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية، لتسريع وتيرة العمل وتعزيز التكامل التقني.
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أخبار السعودية اليوم, السجون السعودية

في السعودية... تدشين نظام تقني لإدارة إجراءات نزلاء السجون

13:45 GMT 30.06.2022
CC0 / / سجين
سجين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
CC0 / /
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أعلنت السلطات السعودية عن تدشين نظام تقني يسهم في تحسين إدارة إجراءات نزلاء السجون في البلاد.
ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للسجون السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن مدير عام السجون اللواء ماجد الدويش، قام أمس الأربعاء، بتدشين مشروع تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام تقني لإدارة إجراءات نزلاء السجون.
ويستهدف المشروع حسب البيان، "تحسين وأتمتة إجراءات العمل والحصول على البيانات من مصدرها الرئيسي"، كما يسهم في "توثيق الإجراءات الإلكترونية في رفع كفاءة المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم."
يشار إلى أن المديرية العامة للسجون، ووفقا لما أكده البيان، تعمل على حوكمة إدارة منظومة العمل، وتوحيد الإجراءات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية، لتسريع وتيرة العمل وتعزيز التكامل التقني.
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