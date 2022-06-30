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https://arabic.sputniknews.com/20220630/لافروف-روسيا-لا-تنسحب-من-الحوار-مع-الغرب-لكنها-تعرف-ثمن-التزاماته--1064453572.html
لافروف: روسيا لا تنسحب من الحوار مع الغرب لكنها تعرف ثمن التزاماته
لافروف: روسيا لا تنسحب من الحوار مع الغرب لكنها تعرف ثمن التزاماته
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا لا تتجنب الحوار مع الغرب حول قضايا الأمن الأوروبي، لكنها تعرف... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T10:37+0000
2022-06-30T10:37+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال: "نحن جاهزون لهذا الحوار، نحن لا نتجنبه. لكننا نعرف ببساطة ثمن الالتزامات التي يتحملها الغرب. سنأخذ في الاعتبار هذه التجربة المحزنة للخداع المطلق الذي عشناه في مجال الأمن الأوروبي على مدى الثلاثين عاما الماضية. لكننا مستعدين للحوار. فلنستمع إلى ما يقدمه الغرب".وردا على سؤال حول ما إذا كان الغرب سيكون مستعدا في نهاية المطاف لحوار متساو مع روسيا وبيلاروسيا حول قضايا الأمن الأوروبي، أشار الوزير: "في مثل هذه الجوقة المعادية للروس تظهر أصوات عاقلة تدعو إلى مراعاة حقيقة أنه عاجلا أم آجلا سوف يجب العودة إلى الحوار والتعاون".
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روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: روسيا لا تنسحب من الحوار مع الغرب لكنها تعرف ثمن التزاماته

10:37 GMT 30.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا لا تتجنب الحوار مع الغرب حول قضايا الأمن الأوروبي، لكنها تعرف ثمن الالتزامات التي تتحملها الدول الغربية.
وقال: "نحن جاهزون لهذا الحوار، نحن لا نتجنبه. لكننا نعرف ببساطة ثمن الالتزامات التي يتحملها الغرب. سنأخذ في الاعتبار هذه التجربة المحزنة للخداع المطلق الذي عشناه في مجال الأمن الأوروبي على مدى الثلاثين عاما الماضية. لكننا مستعدين للحوار. فلنستمع إلى ما يقدمه الغرب".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الغرب سيكون مستعدا في نهاية المطاف لحوار متساو مع روسيا وبيلاروسيا حول قضايا الأمن الأوروبي، أشار الوزير: "في مثل هذه الجوقة المعادية للروس تظهر أصوات عاقلة تدعو إلى مراعاة حقيقة أنه عاجلا أم آجلا سوف يجب العودة إلى الحوار والتعاون".
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