https://arabic.sputniknews.com/20220630/لوغانسك-تشكر-دمشق-على-قرار-جريء-1064441881.html
لوغانسك تشكر دمشق على قرار جريء
لوغانسك تشكر دمشق على قرار جريء
رحب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية بإعلان سوريا نيتها الاعتراف باستقلال جمهوريته وجمهورية دونيتسك المجاورة. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T07:01+0000
2022-06-30T07:01+0000
2022-06-30T07:05+0000
العالم العربي
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقد أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأفادت الوكالة السورية للأنباء أن مصدرا في الوزارة قال: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلن رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، عبر حسابه في تلغرام، أن نية الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لقيت ترحيبا في بلاده. وأشار إلى أن اعتراف سوريا "باستقلالنا سيرفع وتيرة إقامة علاقات في المجالات الكثيرة"، ونوه إلى أن الشعب السوري يعرف ماذا يشعر مَن يواجه المسلحين والمتطرفين.وأعرب رئيس جمهورية لوغانسك عن خالص شكره وتقديره للجمهورية العربية السورية ورئيسها بشار الأسد على هذا القرار السياسي الجريء والمسؤول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
لوغانسك تشكر دمشق على قرار جريء
07:01 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 07:05 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
رحب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية بإعلان سوريا نيتها الاعتراف باستقلال جمهوريته وجمهورية دونيتسك المجاورة.
وقد أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأفادت الوكالة السورية للأنباء أن مصدرا في الوزارة قال: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأعلن
رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، عبر حسابه في تلغرام، أن نية الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لقيت ترحيبا في بلاده. وأشار إلى أن اعتراف سوريا "باستقلالنا سيرفع وتيرة إقامة علاقات في المجالات الكثيرة"، ونوه إلى أن الشعب السوري يعرف ماذا يشعر مَن يواجه المسلحين والمتطرفين.
وأعرب رئيس جمهورية لوغانسك عن خالص شكره وتقديره للجمهورية العربية السورية ورئيسها بشار الأسد على هذا القرار السياسي الجريء والمسؤول.