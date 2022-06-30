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https://arabic.sputniknews.com/20220630/متجاهلا-البروتوكولجونسون-يذهب-لمشاهدة-اللوحات-في-مأدبة-عشاء-للناتو-1064443689.html
متجاهلا البروتوكول...جونسون يذهب لمشاهدة اللوحات في مأدبة عشاء للناتو
متجاهلا البروتوكول...جونسون يذهب لمشاهدة اللوحات في مأدبة عشاء للناتو
نسي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التزاماته البروتوكولية خلال مأدبة عشاء لرؤساء دول وحكومات الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، التي أقيمت يوم الأربعاء في متحف... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:07+0000
2022-06-30T08:10+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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وبحسب صحيفة "20 دقيقة"، فإنه عشية تناول وجبة في أحد أشهر المتاحف في إسبانيا، أجرى القادة الغربيون محادثات غير رسمية في البيناكوتيك. ومع ذلك، انتهز جونسون الفرصة للسير بمفرده في الغرفة والاستمتاع بالفن المعروض. ويؤكد المنشور أن رئيس الوزراء البريطاني لم يتردد في الابتعاد عن بقية الضيوف لإلقاء نظرة على اللوحات.ويعقد اجتماع على مستوى رؤساء دول وحكومات الناتو في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران في العاصمة الإسبانية، حيث يشارك في الحدث أكثر من 40 وفداً من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى أعضاء الحلف، تمت دعوة قادة دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في الناتو وأربع دول من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها لحضور القمة.
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بريطانيا, بوريس جونسون

متجاهلا البروتوكول...جونسون يذهب لمشاهدة اللوحات في مأدبة عشاء للناتو

08:07 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 08:10 GMT 30.06.2022)
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Poolرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (اليمين) يتحدث مع (من اليسار إلى اليمين) رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ، والمستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي، قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (اليمين) يتحدث مع (من اليسار إلى اليمين) رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ، والمستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي، قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Pool
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نسي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التزاماته البروتوكولية خلال مأدبة عشاء لرؤساء دول وحكومات الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، التي أقيمت يوم الأربعاء في متحف برادو الوطني في مدريد بمناسبة قمة الحلف.
وبحسب صحيفة "20 دقيقة"، فإنه عشية تناول وجبة في أحد أشهر المتاحف في إسبانيا، أجرى القادة الغربيون محادثات غير رسمية في البيناكوتيك. ومع ذلك، انتهز جونسون الفرصة للسير بمفرده في الغرفة والاستمتاع بالفن المعروض.
ويؤكد المنشور أن رئيس الوزراء البريطاني لم يتردد في الابتعاد عن بقية الضيوف لإلقاء نظرة على اللوحات.
ويعقد اجتماع على مستوى رؤساء دول وحكومات الناتو في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران في العاصمة الإسبانية، حيث يشارك في الحدث أكثر من 40 وفداً من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى أعضاء الحلف، تمت دعوة قادة دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في الناتو وأربع دول من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها لحضور القمة.
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