https://arabic.sputniknews.com/20220630/منظمة-ألمانية-جديدة-تكافح-التمييز-ضد-الناطقين-باللغة-الروسية-1064442860.html
منظمة ألمانية جديدة تكافح التمييز ضد الناطقين باللغة الروسية
منظمة ألمانية جديدة تكافح التمييز ضد الناطقين باللغة الروسية
شهدت ألمانيا إنشاء منظمة تعتني بالألمان الروس والمواطنين الناطقين باللغة الروسية. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T07:38+0000
2022-06-30T07:38+0000
2022-06-30T07:38+0000
العالم
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وصرح النائب يفغيني شميدت، عضو البرلمان الألماني، لـ"سبوتنيك" أن مهمة المنظمة غير الربحية الجديدة حُددت في منع التمييز ضد المواطنين الناطقين بالروسية وتوفير الدعم الشامل لهم، وبالأخص دعم حقوقهم.وأضاف شميدت، وهو نائب رئيس المنظمة الجديدة التي يرأسها النائب السابق أولريخ أويمي، أن المنظمة قد تلقت شكاوى من مواطنين يتعرضون لمضايقات بسبب لغتهم أو منشأهم. وستتولى المنظمة الدفاع عن هؤلاء.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
منظمة ألمانية جديدة تكافح التمييز ضد الناطقين باللغة الروسية
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شهدت ألمانيا إنشاء منظمة تعتني بالألمان الروس والمواطنين الناطقين باللغة الروسية.
وصرح
النائب يفغيني شميدت، عضو البرلمان الألماني، لـ"سبوتنيك" أن مهمة المنظمة غير الربحية الجديدة حُددت في منع التمييز ضد المواطنين الناطقين بالروسية وتوفير الدعم الشامل لهم، وبالأخص دعم حقوقهم.
وأضاف شميدت، وهو نائب رئيس المنظمة الجديدة التي يرأسها النائب السابق أولريخ أويمي، أن المنظمة قد تلقت شكاوى من مواطنين يتعرضون لمضايقات بسبب لغتهم أو منشأهم. وستتولى المنظمة الدفاع عن هؤلاء.