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https://arabic.sputniknews.com/20220630/منظمة-ألمانية-جديدة-تكافح-التمييز-ضد-الناطقين-باللغة-الروسية-1064442860.html
منظمة ألمانية جديدة تكافح التمييز ضد الناطقين باللغة الروسية
منظمة ألمانية جديدة تكافح التمييز ضد الناطقين باللغة الروسية
شهدت ألمانيا إنشاء منظمة تعتني بالألمان الروس والمواطنين الناطقين باللغة الروسية. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T07:38+0000
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العالم
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وصرح النائب يفغيني شميدت، عضو البرلمان الألماني، لـ"سبوتنيك" أن مهمة المنظمة غير الربحية الجديدة حُددت في منع التمييز ضد المواطنين الناطقين بالروسية وتوفير الدعم الشامل لهم، وبالأخص دعم حقوقهم.وأضاف شميدت، وهو نائب رئيس المنظمة الجديدة التي يرأسها النائب السابق أولريخ أويمي، أن المنظمة قد تلقت شكاوى من مواطنين يتعرضون لمضايقات بسبب لغتهم أو منشأهم. وستتولى المنظمة الدفاع عن هؤلاء.
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العالم

منظمة ألمانية جديدة تكافح التمييز ضد الناطقين باللغة الروسية

07:38 GMT 30.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANتمثال القائد الروسي غيورغي قسطنطينوفيتش جوكوف بجانب الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو
تمثال القائد الروسي غيورغي قسطنطينوفيتش جوكوف بجانب الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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شهدت ألمانيا إنشاء منظمة تعتني بالألمان الروس والمواطنين الناطقين باللغة الروسية.
وصرح النائب يفغيني شميدت، عضو البرلمان الألماني، لـ"سبوتنيك" أن مهمة المنظمة غير الربحية الجديدة حُددت في منع التمييز ضد المواطنين الناطقين بالروسية وتوفير الدعم الشامل لهم، وبالأخص دعم حقوقهم.
وأضاف شميدت، وهو نائب رئيس المنظمة الجديدة التي يرأسها النائب السابق أولريخ أويمي، أن المنظمة قد تلقت شكاوى من مواطنين يتعرضون لمضايقات بسبب لغتهم أو منشأهم. وستتولى المنظمة الدفاع عن هؤلاء.
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