https://arabic.sputniknews.com/20220701/أردوغان-السويد-سلمت-عددا-من-أعضاء-حزب-العمال-الكردستاني-لتركيا-لكن-هذا-ليس-بالكافي-1064497048.html
أردوغان: السويد سلمت عددا من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" لتركيا لكن هذا ليس بالكافي
أردوغان: السويد سلمت عددا من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" لتركيا لكن هذا ليس بالكافي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد سلمت لأنقرة ثلاثة أو أربعة أعضاء من "حزب العمال الكردستاني" المحظور في الدولة التركية، لكن هذا لا يكفي. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:00+0000
2022-07-01T11:00+0000
2022-07-01T11:00+0000
أخبار تركيا اليوم
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وخلال رحلة عودته من مدريد قال للصحفيين على متن الطائرة: "هناك وعود قُطعت بشأن هذا الموضوع. على سبيل المثال، سترسل لنا السويد 73 إرهابياً. الآن أرسلوا ثلاثة أو أربعة. لكن هذا لا يكفي بالنسبة لنا. بالطبع، وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الخارجية ستسجلها المخابرات الوطنية وتراقب العملية بدقة. كل هذا واضح الآن".هذا وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن العمل على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لن يمضي قدما دون موافقة البرلمان التركي.وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من مدريد: "أعتقد أن بعض الناس في عجلة من أمرهم بعض الشيء. العمل لم ينته بعد وليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق".وتابع: "استغرقت عملية انضمام مقدونيا إلى الناتو سنوات عديدة. إنه ليس شيئا يحدث على الفور، ماذا سيفعلون في هذه العملية، ما المسار الذي سوف يسلكونه؟ بمجرد حدوث ذلك، سنتابع هذه العملية".
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أخبار تركيا اليوم
أردوغان: السويد سلمت عددا من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" لتركيا لكن هذا ليس بالكافي
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد سلمت لأنقرة ثلاثة أو أربعة أعضاء من "حزب العمال الكردستاني" المحظور في الدولة التركية، لكن هذا لا يكفي.
وخلال رحلة عودته من مدريد قال للصحفيين على متن الطائرة: "هناك وعود قُطعت بشأن هذا الموضوع. على سبيل المثال، سترسل لنا السويد 73 إرهابياً. الآن أرسلوا ثلاثة أو أربعة. لكن هذا لا يكفي بالنسبة لنا. بالطبع، وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الخارجية ستسجلها المخابرات الوطنية وتراقب العملية بدقة. كل هذا واضح الآن".
هذا وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن العمل على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لن يمضي قدما دون موافقة البرلمان التركي.
وأضاف أردوغان
للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من مدريد: "أعتقد أن بعض الناس في عجلة من أمرهم بعض الشيء. العمل لم ينته بعد وليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق".
وتابع: "استغرقت عملية انضمام مقدونيا إلى الناتو سنوات عديدة. إنه ليس شيئا يحدث على الفور، ماذا سيفعلون في هذه العملية، ما المسار الذي سوف يسلكونه؟ بمجرد حدوث ذلك، سنتابع هذه العملية".