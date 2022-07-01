عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/أردوغان-السويد-سلمت-عددا-من-أعضاء-حزب-العمال-الكردستاني-لتركيا-لكن-هذا-ليس-بالكافي-1064497048.html
أردوغان: السويد سلمت عددا من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" لتركيا لكن هذا ليس بالكافي
أردوغان: السويد سلمت عددا من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" لتركيا لكن هذا ليس بالكافي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد سلمت لأنقرة ثلاثة أو أربعة أعضاء من "حزب العمال الكردستاني" المحظور في الدولة التركية، لكن هذا لا يكفي. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:00+0000
2022-07-01T11:00+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064405461_0:105:3071:1832_1920x0_80_0_0_e609f2b6b132d9870f163aebcb94530d.jpg
وخلال رحلة عودته من مدريد قال للصحفيين على متن الطائرة: "هناك وعود قُطعت بشأن هذا الموضوع. على سبيل المثال، سترسل لنا السويد 73 إرهابياً. الآن أرسلوا ثلاثة أو أربعة. لكن هذا لا يكفي بالنسبة لنا. بالطبع، وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الخارجية ستسجلها المخابرات الوطنية وتراقب العملية بدقة. كل هذا واضح الآن".هذا وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن العمل على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لن يمضي قدما دون موافقة البرلمان التركي.وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من مدريد: "أعتقد أن بعض الناس في عجلة من أمرهم بعض الشيء. العمل لم ينته بعد وليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق".وتابع: "استغرقت عملية انضمام مقدونيا إلى الناتو سنوات عديدة. إنه ليس شيئا يحدث على الفور، ماذا سيفعلون في هذه العملية، ما المسار الذي سوف يسلكونه؟ بمجرد حدوث ذلك، سنتابع هذه العملية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064405461_246:0:2826:1935_1920x0_80_0_0_5aefde2db7d4dff0db7aeef8cc33ce48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

أردوغان: السويد سلمت عددا من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" لتركيا لكن هذا ليس بالكافي

11:00 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDARتوقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDAR
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد سلمت لأنقرة ثلاثة أو أربعة أعضاء من "حزب العمال الكردستاني" المحظور في الدولة التركية، لكن هذا لا يكفي.
وخلال رحلة عودته من مدريد قال للصحفيين على متن الطائرة: "هناك وعود قُطعت بشأن هذا الموضوع. على سبيل المثال، سترسل لنا السويد 73 إرهابياً. الآن أرسلوا ثلاثة أو أربعة. لكن هذا لا يكفي بالنسبة لنا. بالطبع، وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الخارجية ستسجلها المخابرات الوطنية وتراقب العملية بدقة. كل هذا واضح الآن".
هذا وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن العمل على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لن يمضي قدما دون موافقة البرلمان التركي.
وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من مدريد: "أعتقد أن بعض الناس في عجلة من أمرهم بعض الشيء. العمل لم ينته بعد وليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق".
وتابع: "استغرقت عملية انضمام مقدونيا إلى الناتو سنوات عديدة. إنه ليس شيئا يحدث على الفور، ماذا سيفعلون في هذه العملية، ما المسار الذي سوف يسلكونه؟ بمجرد حدوث ذلك، سنتابع هذه العملية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала