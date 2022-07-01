https://arabic.sputniknews.com/20220701/الكاظمي-يحضر-احتفالية-تأهيل-وطيران-طائرات-تي-50-أي-كيو-ما-هي-هذه-الطائرات؟-1064481411.html
الكاظمي يحضر احتفالية تأهيل وطيران طائرات "تي-50 أي كيو"... ما هي هذه الطائرات؟
الكاظمي يحضر احتفالية تأهيل وطيران طائرات "تي-50 أي كيو"... ما هي هذه الطائرات؟
حضر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، احتفالية تأهيل وطيران طائرات "تي-50 أي كيو" يوم أمس، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع". 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:35+0000
2022-07-01T07:35+0000
2022-07-01T07:35+0000
رصد عسكري
الجيوش العربية... الأسلحة والدفاع
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ما هي هذه الطائرة؟هي سلسلة طائرات تدريب متقدم ومقاتلة خفيفة متعددة المهام أسرع من الصوت من إنتاج كوريا الجنوبية، طورتها كوريا للصناعات الفضائية (KAI) بالتعاون مع شركة الطيران الأمريكية لوكهيد مارتن.كان الهدف من برنامج تي-50، هو تطوير طائرة تدريب قادرة على الطيران بسرعة أسرع من الصوت، لتدريب وإعداد الطيارين لمقاتلات إف-16 فايتنغ فالكون وماكدونيل دوغلاس إف-15 إي سترايك إيغل، ولتحل محل طائرات الهجوم الخفيفة مثل إف-5بي وكذلك وال CAS Cessna A-37B والنورثروب تي-38 تالون.المواصفات:الطاقم شخصين وطولها 12.98 م، وباع الجناج 9.17، السرعة القصوى 1.4 ماخ والمدى 1.851 كم. وهي مسلحة بصواريخ LAU-3/68 وصاروخين جو-جو و6 صواريخ جو-أرض و5 قنابل CBU-58 العنقودية و9 قنابل Mk 82 و3 قنابل Mk 83/MK 84 و9 قنابل Mk 20 ومدفع من عيار 20 ملم من طراز فولكان ويمكن أن تطلق 205 طلقة مرة واحدة.ووقع العراق عقدا مع شركة كوريا للصناعات الفضائية في عام 2013 لتزويده بـ24 طائرة من هذا الطراز.ودخلت تي-50 خدمة القوات الجوية الكورية الجنوبية في عام 2005.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الجيوش العربية... الأسلحة والدفاع
الكاظمي يحضر احتفالية تأهيل وطيران طائرات "تي-50 أي كيو"... ما هي هذه الطائرات؟
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حضر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، احتفالية تأهيل وطيران طائرات "تي-50 أي كيو" يوم أمس، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
هي سلسلة طائرات تدريب متقدم ومقاتلة خفيفة متعددة المهام أسرع من الصوت من إنتاج كوريا الجنوبية، طورتها كوريا للصناعات الفضائية (KAI) بالتعاون مع شركة الطيران الأمريكية لوكهيد مارتن.
كان الهدف من برنامج تي-50، هو تطوير طائرة تدريب قادرة على الطيران بسرعة أسرع من الصوت، لتدريب وإعداد الطيارين لمقاتلات إف-16 فايتنغ فالكون وماكدونيل دوغلاس إف-15 إي سترايك إيغل، ولتحل محل طائرات الهجوم الخفيفة مثل إف-5بي وكذلك وال CAS Cessna A-37B والنورثروب تي-38 تالون.
الطاقم شخصين وطولها 12.98 م، وباع الجناج 9.17، السرعة القصوى 1.4 ماخ والمدى 1.851 كم. وهي مسلحة بصواريخ LAU-3/68 وصاروخين جو-جو و6 صواريخ جو-أرض و5 قنابل CBU-58 العنقودية و9 قنابل Mk 82 و3 قنابل Mk 83/MK 84 و9 قنابل Mk 20 ومدفع من عيار 20 ملم من طراز فولكان ويمكن أن تطلق 205 طلقة مرة واحدة.
ووقع العراق عقدا مع شركة كوريا للصناعات الفضائية في عام 2013 لتزويده بـ24 طائرة من هذا الطراز.
ودخلت تي-50 خدمة القوات الجوية الكورية الجنوبية في عام 2005.