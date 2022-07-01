https://arabic.sputniknews.com/20220701/حريق-ضخم-على-متن-سفينة-محملة-بالسيارات-في-ميناء-دبي-فيديو-1064499739.html
حريق ضخم على متن سفينة محملة بالسيارات في ميناء دبي... فيديو
حريق ضخم على متن سفينة محملة بالسيارات في ميناء دبي... فيديو
شب حريق ضخم، مساء أمس الخميس، في سفينة شحن محملة بالسيارات في ميناء دبي بالإمارات. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:50+0000
2022-07-01T11:50+0000
2022-07-01T11:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونشب الحريق الهائل في السفينة، التي تعود ملكيتها لرجل هندي، فيما تعود السيارات التي عليها إلى تاجر يمني، بحسب صحيفة "عاجل".وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الحريق الهائل، الذي تمكن من أجزاء كبيرة في السفينة من كل جانب.وصرح مدير ميناء نشطون اليمني بأن الحريق نشب في سفينة محيى الدين، التي تعود ملكيتها لهندي، وعلى متنها سيارات للتاجر المهري سعد عوض الجدحي، والتي كانت في طريقها إلى ميناء نشطون بالمهرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
حريق ضخم على متن سفينة محملة بالسيارات في ميناء دبي... فيديو
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شب حريق ضخم، مساء أمس الخميس، في سفينة شحن محملة بالسيارات في ميناء دبي بالإمارات.
ونشب الحريق الهائل في السفينة، التي تعود ملكيتها لرجل هندي، فيما تعود السيارات التي عليها إلى تاجر يمني، بحسب صحيفة "عاجل".
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الحريق الهائل، الذي تمكن من أجزاء كبيرة في السفينة من كل جانب.
وصرح مدير ميناء نشطون اليمني بأن الحريق نشب في سفينة محيى الدين، التي تعود ملكيتها لهندي، وعلى متنها سيارات للتاجر المهري سعد عوض الجدحي، والتي كانت في طريقها إلى ميناء نشطون بالمهرة.