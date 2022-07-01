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https://arabic.sputniknews.com/20220701/حريق-ضخم-على-متن-سفينة-محملة-بالسيارات-في-ميناء-دبي-فيديو-1064499739.html
حريق ضخم على متن سفينة محملة بالسيارات في ميناء دبي... فيديو
حريق ضخم على متن سفينة محملة بالسيارات في ميناء دبي... فيديو
شب حريق ضخم، مساء أمس الخميس، في سفينة شحن محملة بالسيارات في ميناء دبي بالإمارات. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:50+0000
2022-07-01T11:50+0000
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ونشب الحريق الهائل في السفينة، التي تعود ملكيتها لرجل هندي، فيما تعود السيارات التي عليها إلى تاجر يمني، بحسب صحيفة "عاجل".وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الحريق الهائل، الذي تمكن من أجزاء كبيرة في السفينة من كل جانب.وصرح مدير ميناء نشطون اليمني بأن الحريق نشب في سفينة محيى الدين، التي تعود ملكيتها لهندي، وعلى متنها سيارات للتاجر المهري سعد عوض الجدحي، والتي كانت في طريقها إلى ميناء نشطون بالمهرة.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

حريق ضخم على متن سفينة محملة بالسيارات في ميناء دبي... فيديو

11:50 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالأمير وليام يزور ميناء جبل علي
الأمير وليام يزور ميناء جبل علي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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شب حريق ضخم، مساء أمس الخميس، في سفينة شحن محملة بالسيارات في ميناء دبي بالإمارات.
ونشب الحريق الهائل في السفينة، التي تعود ملكيتها لرجل هندي، فيما تعود السيارات التي عليها إلى تاجر يمني، بحسب صحيفة "عاجل".
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الحريق الهائل، الذي تمكن من أجزاء كبيرة في السفينة من كل جانب.
وصرح مدير ميناء نشطون اليمني بأن الحريق نشب في سفينة محيى الدين، التي تعود ملكيتها لهندي، وعلى متنها سيارات للتاجر المهري سعد عوض الجدحي، والتي كانت في طريقها إلى ميناء نشطون بالمهرة.
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