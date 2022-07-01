https://arabic.sputniknews.com/20220701/خبير-ينصح-بتجنب-عدد-من-الأطعمة-لإطالة-العمر-1064488756.html
خبير ينصح بتجنب عدد من الأطعمة لإطالة العمر
خبير ينصح بتجنب عدد من الأطعمة لإطالة العمر
أشار خبير صحي إلى مجموعة من الأطعمة التي سيؤدي رفض تناولها إلى زيادة متوسط العمر. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T08:32+0000
2022-07-01T08:32+0000
2022-07-01T08:32+0000
الصحة
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ونصح الخبير أندريه بروديوس، بإيقاف تناول اللحوم المصنعة حيث سيساعد ذلك في إطالة العمر.وحذر من تناول أكثر من 50 غراما من اللحوم المصنعة يوميا لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18%. كما يمكن أن يؤدي تعاطي هذه المنتجات إلى الإصابة بالنقرس، وهو مرض يحدث بسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم ويتميز بمتلازمات الآلام الشديدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
خبير ينصح بتجنب عدد من الأطعمة لإطالة العمر
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أشار خبير صحي إلى مجموعة من الأطعمة التي سيؤدي رفض تناولها إلى زيادة متوسط العمر.
ونصح الخبير أندريه بروديوس، بإيقاف تناول
اللحوم المصنعة حيث سيساعد ذلك في إطالة العمر.
وسمى الخبير عددا من المواد التي تدخل بصناعتها وتكوينها هذه اللحوم، مثل النقانق والسلامي واللحوم المعلبة، مرجعا ضرر هذه اللحوم لكثرة الملح الذي يدخل بتكوينها والذي يسهم بارتفاع ضغط الدم الشرياني أو ارتفاع ضغط الدم.
وحذر من تناول أكثر من 50 غراما من اللحوم المصنعة يوميا لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18%.
كما يمكن أن يؤدي تعاطي هذه المنتجات إلى الإصابة بالنقرس، وهو مرض يحدث بسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم ويتميز بمتلازمات الآلام الشديدة.