عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/خبير-ينصح-بتجنب-عدد-من-الأطعمة-لإطالة-العمر-1064488756.html
خبير ينصح بتجنب عدد من الأطعمة لإطالة العمر
خبير ينصح بتجنب عدد من الأطعمة لإطالة العمر
أشار خبير صحي إلى مجموعة من الأطعمة التي سيؤدي رفض تناولها إلى زيادة متوسط العمر. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T08:32+0000
2022-07-01T08:32+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102013/01/1020130166_0:71:1161:724_1920x0_80_0_0_092a00e5ba10b45d1b194c766e94ebf0.jpg
ونصح الخبير أندريه بروديوس، بإيقاف تناول اللحوم المصنعة حيث سيساعد ذلك في إطالة العمر.وحذر من تناول أكثر من 50 غراما من اللحوم المصنعة يوميا لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18%. كما يمكن أن يؤدي تعاطي هذه المنتجات إلى الإصابة بالنقرس، وهو مرض يحدث بسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم ويتميز بمتلازمات الآلام الشديدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102013/01/1020130166_43:0:1008:724_1920x0_80_0_0_31f1c5b47432b9b13eafafdfccdd550b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة

خبير ينصح بتجنب عدد من الأطعمة لإطالة العمر

08:32 GMT 01.07.2022
© jbcطعام
طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© jbc
تابعنا عبرTelegram
أشار خبير صحي إلى مجموعة من الأطعمة التي سيؤدي رفض تناولها إلى زيادة متوسط العمر.
ونصح الخبير أندريه بروديوس، بإيقاف تناول اللحوم المصنعة حيث سيساعد ذلك في إطالة العمر.

وسمى الخبير عددا من المواد التي تدخل بصناعتها وتكوينها هذه اللحوم، مثل النقانق والسلامي واللحوم المعلبة، مرجعا ضرر هذه اللحوم لكثرة الملح الذي يدخل بتكوينها والذي يسهم بارتفاع ضغط الدم الشرياني أو ارتفاع ضغط الدم.

وحذر من تناول أكثر من 50 غراما من اللحوم المصنعة يوميا لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18%.
كما يمكن أن يؤدي تعاطي هذه المنتجات إلى الإصابة بالنقرس، وهو مرض يحدث بسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم ويتميز بمتلازمات الآلام الشديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала