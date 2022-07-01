https://arabic.sputniknews.com/20220701/روستيخ-الروسية-تجري-أول-رحلة-تجريبية-لمروحية-مي-171أ3-1064499193.html
"روستيخ" الروسية تجري أول رحلة تجريبية لمروحية "مي-171أ3"
"روستيخ" الروسية تجري أول رحلة تجريبية لمروحية "مي-171أ3"
أجرت الشركة القابضة "مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" للصناعات العسكرية أول رحلة تجريبية كاملة للنموذج الأولي للطائرة مي-171أ3 المعدلة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:41+0000
2022-07-01T11:41+0000
2022-07-01T11:41+0000
روستيخ
رصد عسكري
سلاح روسيا
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المروحية الجديدة مصممة للتحليق فوق المناطق البحرية وفوق المناطق البعيدة عن الساحل، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.حلقت المروحية لمدة 25 دقيقة بسرعة تصل إلى 150 كم/ ساعة على ارتفاع 150-300 متر، استدارت خلالها 20 درجة. أكد الاختبار قابلية تشغيل أنظمة ومعدات المروحية، بالإضافة إلى الاستعداد للمرحلة الأولى من اختبارات الطيران الأولية.كانت إحدى المهام الرئيسية في تطوير مي-171أ3 هي زيادة مدى الطيران - عند استخدام نظام الوقود الرئيسي، فإن المروحية قادرة على الطيران لأكثر من 800 كم. تم تحقيق هذه النتيجة بفضل تجهيز المروحية بخزانات وقود مقاومة للاصطدام بسعة متزايدة، والتي توجد في الأجزاء السفلية من بدن الطائرة أسفل أرضية مقصورة الركاب.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روستيخ, رصد عسكري, سلاح روسيا
"روستيخ" الروسية تجري أول رحلة تجريبية لمروحية "مي-171أ3"
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أجرت الشركة القابضة "مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" للصناعات العسكرية أول رحلة تجريبية كاملة للنموذج الأولي للطائرة مي-171أ3 المعدلة.
المروحية الجديدة مصممة للتحليق فوق المناطق البحرية وفوق المناطق البعيدة عن الساحل، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
حلقت المروحية لمدة 25 دقيقة بسرعة تصل إلى 150 كم/ ساعة على ارتفاع 150-300 متر، استدارت خلالها 20 درجة. أكد الاختبار قابلية تشغيل أنظمة ومعدات المروحية، بالإضافة إلى الاستعداد للمرحلة الأولى من اختبارات الطيران الأولية.
قال سيرغي تشيميزوف، المدير العام لمؤسسة "روستيخ": "تتمتع مي-171أ3 بقدرات نقل فريدة: أقصى وزن للإقلاع هو 13 طنًا، والسعة تصل إلى 24 شخصًا. مجمع المعدات على متن الطائرة مع نظام الملاحة بالقصور الذاتي يجعل من الممكن الطيران فوق البحر في ظروف الرؤية المنخفضة وغياب المعالم الطبيعية. يمكن للمروحية أن تحلق في وضع الطيران التلقائي سواء على المسار المحدد أو في المجال الجوي غير المنظم، بغض النظر عن دعم الملاحة الراديوية الأرضية. توفر المعدات على متن الطائرة إرشادًا آليًا ويدويًا في جميع مراحل الرحلة، مما يقلل من عبء العمل على الطاقم. تعتبر المروحية مناسبة للعمل في جميع الأحوال الجوية في مجموعة واسعة من الظروف المناخية، بما في ذلك المناخات البحرية والاستوائية والباردة، في درجات حرارة محيطة تتراوح من -50 إلى +50 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيزها بنظام طارئ يضمن الهبوط على الأمواج التي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار".
كانت إحدى المهام الرئيسية في تطوير مي-171أ3 هي زيادة مدى الطيران - عند استخدام نظام الوقود الرئيسي، فإن المروحية قادرة على الطيران لأكثر من 800 كم. تم تحقيق هذه النتيجة بفضل تجهيز المروحية بخزانات وقود مقاومة للاصطدام بسعة متزايدة، والتي توجد في الأجزاء السفلية من بدن الطائرة أسفل أرضية مقصورة الركاب.