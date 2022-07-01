https://arabic.sputniknews.com/20220701/روسيا-حساب-رسوم-التصدير-على-الحبوب-وزيت-عباد-الشمس-بالروبل-1064515153.html
روسيا... حساب رسوم التصدير على الحبوب وزيت عباد الشمس بالروبل
روسيا... حساب رسوم التصدير على الحبوب وزيت عباد الشمس بالروبل
أعلنت السلطات الروسية تنفيذ حساب رسوم التصدير على الحبوب وزيت عباد الشمس والطحين في روسيا بالعملة المحلية "بالروبل"، في حين تم تمديد الرسوم على النفط بالروبل... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T16:53+0000
2022-07-01T16:53+0000
2022-07-01T16:56+0000
روسيا
حبوب
الرسوم الجمركية
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ووفقا لبيان منشور على بوابة المعلومات القانونية، فإن السعر الأساسي لحساب رسوم التصدير للقمح هو الآن 15 ألف روبل للطن، للشعير والذرة والطحين - 13875 روبل، لزيت عباد الشمس - 82.5 ألف روبل. تستخدم الصيغة المتوسط الحسابي للدولار مقابل الروبل، الذي حدده بنك روسيا لمدة خمسة أيام عمل تسبق تاريخ حساب معدل الرسوم الجمركية على محاصيل الحبوب.كما يمدد القرار لمدة عام صلاحية الرسوم المفروضة على تصدير زيت عباد الشمس وبذور عباد الشمس - حتى 31 أغسطس 2023.وتعاني العديد من البلدان من شح إمدادات القمح، خاصة في ظل الأزمة القائمة في أوكرانيا، التي تعتبر من أهم موردي القمح في العالم.وحذرت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة، من حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب نقص صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية، على خلفية العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا.وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن هناك؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمداً مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول، من أجل إلقاء اللوم على موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حبوب, الرسوم الجمركية
روسيا... حساب رسوم التصدير على الحبوب وزيت عباد الشمس بالروبل
16:53 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 01.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الروسية تنفيذ حساب رسوم التصدير على الحبوب وزيت عباد الشمس والطحين في روسيا بالعملة المحلية "بالروبل"، في حين تم تمديد الرسوم على النفط بالروبل لمدة عام - حتى 31 أغسطس/آب 2023".
ووفقا لبيان منشور على بوابة المعلومات القانونية، فإن السعر الأساسي لحساب رسوم التصدير للقمح هو الآن 15 ألف روبل للطن، للشعير والذرة والطحين - 13875 روبل، لزيت عباد الشمس - 82.5 ألف روبل. تستخدم الصيغة المتوسط الحسابي للدولار مقابل الروبل، الذي حدده بنك روسيا لمدة خمسة أيام عمل تسبق تاريخ حساب معدل الرسوم الجمركية على محاصيل الحبوب.
كما يمدد القرار لمدة عام صلاحية الرسوم المفروضة على تصدير زيت عباد الشمس وبذور عباد الشمس - حتى 31 أغسطس 2023.
وتعاني العديد من البلدان من شح إمدادات القمح، خاصة في ظل الأزمة القائمة في أوكرانيا، التي تعتبر من أهم موردي القمح في العالم.
وحذرت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة، من حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب نقص صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية، على خلفية العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا.
وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن هناك؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمداً مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول، من أجل إلقاء اللوم على موسكو.