https://arabic.sputniknews.com/20220701/زلة-لسان-جديدة-تحرج-بايدن-خلال-كلمته-في-قمة-الناتو-فيديو-1064501438.html
زلة لسان جديدة تحرج بايدن خلال كلمته في قمة "الناتو"... فيديو
زلة لسان جديدة تحرج بايدن خلال كلمته في قمة "الناتو"... فيديو
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج مجددا بعدما ذكر خطأ أن سويسرا المحايدة تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدلاً من السويد. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:16+0000
2022-07-01T12:16+0000
2022-07-01T12:16+0000
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وحسب صحيفة "تلغراف"، جاء ذلك خلال تصريحات بايدن في مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو التي عقدت في مدريد بإسبانيا.وأشاد الرئيس الأمريكي بالطلبات "التاريخية" لفنلندا والسويد، لكنه ذكر سويسرا بشكل غير صحيح.وقال بايدن: "في البداية جاءت مكالمة من الزعيم الفنلندي يطلب فيها زيارة البيت الأبيض... اقترح أن نتصل بزعيم سويسرا أيضا".يشار إلى أن سويسرا ليست عضوا في الناتو ولديها سياسة حياد طويلة الأمد على المسرح الدولي.وأعلن حلف "الناتو" في قمته عن الاتفاق على زيادة قوته واستعداده العسكري في جانبه الشرقي.كما وافق أعضاء الناتو على توقيع بروتوكول انضمام فنلندا والسويد، وفي انتظار مصادقة برلمانات 30 عضوا حاليا في الحلف على انضمام الوافدين الجديدين إليه.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, السويد, فنلندا, العالم, أخبار العالم الآن
زلة لسان جديدة تحرج بايدن خلال كلمته في قمة "الناتو"... فيديو
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج مجددا بعدما ذكر خطأ أن سويسرا المحايدة تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدلاً من السويد.
وحسب صحيفة "تلغراف"
، جاء ذلك خلال تصريحات بايدن في مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو التي عقدت في مدريد بإسبانيا.
وأشاد الرئيس الأمريكي بالطلبات "التاريخية" لفنلندا والسويد، لكنه ذكر سويسرا بشكل غير صحيح.
وقال بايدن
: "في البداية جاءت مكالمة من الزعيم الفنلندي يطلب فيها زيارة البيت الأبيض... اقترح أن نتصل بزعيم سويسرا أيضا".
وتابع مدركا للخطأ: "سويسرا، يا إلهي، أشعر بقلق شديد هنا بشأن توسيع الناتو... إنها السويد".
يشار إلى أن سويسرا ليست عضوا في الناتو ولديها سياسة حياد طويلة الأمد على المسرح الدولي.
وأعلن حلف "الناتو" في قمته عن الاتفاق على زيادة قوته واستعداده العسكري في جانبه الشرقي.
كما وافق أعضاء الناتو
على توقيع بروتوكول انضمام فنلندا والسويد، وفي انتظار مصادقة برلمانات 30 عضوا حاليا في الحلف على انضمام الوافدين الجديدين إليه.