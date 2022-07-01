https://arabic.sputniknews.com/20220701/مروحية-كا-52-تفلت-من-إصابة-صاروخ-فيديو-1064479542.html
مروحية "كا-52" تفلت من إصابة صاروخ... فيديو
مروحية "كا-52" تفلت من إصابة صاروخ... فيديو
تظهر بشكل دوري مقاطع فيديو مثيرة للاهتمام على الإنترنت توثق أحداث مثيرة من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. على سبيل المثال، تم نشر لقطات كيف راوغت... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T06:33+0000
2022-07-01T06:33+0000
2022-07-01T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
سلاح روسيا
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يُظهر الفيديو، الذي تم تصويره من المروحية نفسها، كيف تتحرك في الهواء أثناء المهمة، وتطلق بشكل متقطع مصائد الحرارة. وكيف يسير صاروخ معاد في المنطقة المجاورة مباشرة للمروحية.وقد استطاعت المروحية الابتعاد عن الصاروخ بفضل العمل عالي الجودة لنظام الدفاع إل-370 "فيستبك" الموجود على متنها، وهو مصمم لتحذير الطاقم من تأثير الرادار والليزر، وإطلاق الصواريخ الموجهة عليه، وكذلك لمواجهة الصواريخ بالرادار ورؤوس التوجيه بالأشعة تحت الحمراء الموجهة إليه. يكتشف النظام إطلاق ذخيرة العدو وينشط استخدام التشويش السلبي والحماية النشطة، مما يؤدي إلى تعطيل عمل االصواريخ وتوجهها إلى أهداف خاطئة. وهذا ما ظهر في الفيديو.وفقًا للبيانات المتاحة، تصد المروحيات التابعة لطيران الجيش الروسي أحيانًا ما يصل إلى 5 عمليات إطلاق لصواريخ منظومات الدفاع الجوي المحمولة للقوات المسلحة الأوكرانية في كل طلعة. يشير هذا إلى أن ما يظهر في الفيديو أمر شائع بالنسبة لطياري المروحيات الذين يواجهون حالات مماثلة في كل مهمة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
مروحية "كا-52" تفلت من إصابة صاروخ... فيديو
06:33 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 01.07.2022) تابعنا عبر
تظهر بشكل دوري مقاطع فيديو مثيرة للاهتمام على الإنترنت توثق أحداث مثيرة من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. على سبيل المثال، تم نشر لقطات كيف راوغت مروحية الاستطلاع والهجوم الروسية "كا-52" "أليغاتور" بعيدا عن صاروخ تم إطلاقه من منظومات الدفاع الجوي المحمولة.
يُظهر الفيديو، الذي تم تصويره من المروحية نفسها، كيف تتحرك في الهواء أثناء المهمة، وتطلق بشكل متقطع مصائد الحرارة. وكيف يسير صاروخ معاد في المنطقة المجاورة مباشرة للمروحية.
وقد استطاعت المروحية الابتعاد عن الصاروخ بفضل العمل عالي الجودة لنظام الدفاع إل-370 "فيستبك" الموجود على متنها، وهو مصمم لتحذير الطاقم من تأثير الرادار والليزر، وإطلاق الصواريخ الموجهة عليه، وكذلك لمواجهة الصواريخ بالرادار ورؤوس التوجيه بالأشعة تحت الحمراء الموجهة إليه. يكتشف النظام إطلاق ذخيرة العدو وينشط استخدام التشويش السلبي والحماية النشطة، مما يؤدي إلى تعطيل عمل االصواريخ وتوجهها إلى أهداف خاطئة. وهذا ما ظهر في الفيديو.
وفقًا للبيانات المتاحة، تصد المروحيات التابعة لطيران الجيش الروسي أحيانًا ما يصل إلى 5 عمليات إطلاق لصواريخ منظومات الدفاع الجوي المحمولة للقوات المسلحة الأوكرانية في كل طلعة. يشير هذا إلى أن ما يظهر في الفيديو أمر شائع بالنسبة لطياري المروحيات الذين يواجهون حالات مماثلة في كل مهمة.