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https://arabic.sputniknews.com/20220701/معارضو-رئيس-الوزراء-الأرميني-يجرون-مظاهرة-الأسبوع-المقبل-1064521515.html
معارضو رئيس الوزراء الأرميني يجرون مظاهرة الأسبوع المقبل
معارضو رئيس الوزراء الأرميني يجرون مظاهرة الأسبوع المقبل
أعلن أحد قادة المعارضة الأرمنية، إشخان ساغاتيليان، أن المعارضة الأرمنية التي تطالب بتنحي رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ستجري مسيرة ومظاهرة في 5 و 8... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T23:24+0000
2022-07-01T23:24+0000
أرمينيا
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وقال ساغاتيليان خلال مظاهرة، "في 5 يوليو/تموز نحتفل بعيد الدستور والرموز الوطنية. في هذا اليوم الساعة 11:00 (10:00 بتوقيت موسكو) سنجري مسيرة دعما للدستور والرموز الوطنية".وأشار المتحدث إلى أن يوم الجمعة، 8 يوليو/تموز، ستجري مظاهرة أخرى.ومنذ أكثر من شهر تطالب الاحتجاجات الجماهيرية في أرمينيا باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، حيث يرى معارضوه أنه يحاول تقديم تنازلات جديدة لأذربيجان في قضية إقليم قره باغ عند ترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية، ويعلنون أنهم يعتزمون إحباط خططه.
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أرمينيا

معارضو رئيس الوزراء الأرميني يجرون مظاهرة الأسبوع المقبل

23:24 GMT 01.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
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أعلن أحد قادة المعارضة الأرمنية، إشخان ساغاتيليان، أن المعارضة الأرمنية التي تطالب بتنحي رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ستجري مسيرة ومظاهرة في 5 و 8 يوليو/تموز.
وقال ساغاتيليان خلال مظاهرة، "في 5 يوليو/تموز نحتفل بعيد الدستور والرموز الوطنية. في هذا اليوم الساعة 11:00 (10:00 بتوقيت موسكو) سنجري مسيرة دعما للدستور والرموز الوطنية".
وأشار المتحدث إلى أن يوم الجمعة، 8 يوليو/تموز، ستجري مظاهرة أخرى.
احتجاجات الآلاف في يريفان المطالبين بإقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض في إقليم ناغورني قره باغ، أرمينيا 11 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
احتجاجات في أرمينيا ضد المعامل البيولوجية الممولة من البنتاغون الأمريكي
22 يونيو, 13:03 GMT
ومنذ أكثر من شهر تطالب الاحتجاجات الجماهيرية في أرمينيا باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، حيث يرى معارضوه أنه يحاول تقديم تنازلات جديدة لأذربيجان في قضية إقليم قره باغ عند ترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية، ويعلنون أنهم يعتزمون إحباط خططه.
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