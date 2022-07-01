https://arabic.sputniknews.com/20220701/معارضو-رئيس-الوزراء-الأرميني-يجرون-مظاهرة-الأسبوع-المقبل-1064521515.html

معارضو رئيس الوزراء الأرميني يجرون مظاهرة الأسبوع المقبل

معارضو رئيس الوزراء الأرميني يجرون مظاهرة الأسبوع المقبل

أعلن أحد قادة المعارضة الأرمنية، إشخان ساغاتيليان، أن المعارضة الأرمنية التي تطالب بتنحي رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ستجري مسيرة ومظاهرة في 5 و 8... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T23:24+0000

2022-07-01T23:24+0000

2022-07-01T23:24+0000

أرمينيا

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وقال ساغاتيليان خلال مظاهرة، "في 5 يوليو/تموز نحتفل بعيد الدستور والرموز الوطنية. في هذا اليوم الساعة 11:00 (10:00 بتوقيت موسكو) سنجري مسيرة دعما للدستور والرموز الوطنية".وأشار المتحدث إلى أن يوم الجمعة، 8 يوليو/تموز، ستجري مظاهرة أخرى.ومنذ أكثر من شهر تطالب الاحتجاجات الجماهيرية في أرمينيا باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، حيث يرى معارضوه أنه يحاول تقديم تنازلات جديدة لأذربيجان في قضية إقليم قره باغ عند ترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية، ويعلنون أنهم يعتزمون إحباط خططه.

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أرمينيا