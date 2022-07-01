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https://arabic.sputniknews.com/20220701/موسكو-وواشنطن-تطلقان-مفاوضات-حول-الرحلات-العابرة-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1064476954.html
موسكو وواشنطن تطلقان مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية
موسكو وواشنطن تطلقان مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية، دميتري روغوزين، أن الولايات المتحدة وروسيا بدأتا مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية بعد صدور قرار الحكومة... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T01:00+0000
2022-07-01T01:00+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو – سبوتنيك. وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع. تجري [المفاوضات] عبر خط وحدة الملاحة الفضائية المأهولة في شركة "روسكوسموس" الحكومية التي يترأسها سيرغي كريكاليف".يشار إلى أنه في منتصف يونيو، نشرت الحكومة الروسية أمرا بإجراء مفاوضات بين روسكوسموس وناسا بشأن القيام برحلات عبر محطة الفضاء الدولية.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو وواشنطن تطلقان مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية

01:00 GMT 01.07.2022
© Photo / Roskosmos / Oleg Artemievصورة للأرض من محطة الفضاء الدولية التي التقطها رائد الفضاء من وكالة "روسكوسموس" الروسي أوليغ أرتيمييف
صورة للأرض من محطة الفضاء الدولية التي التقطها رائد الفضاء من وكالة روسكوسموس الروسي أوليغ أرتيمييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Photo / Roskosmos / Oleg Artemiev
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أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية، دميتري روغوزين، أن الولايات المتحدة وروسيا بدأتا مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية بعد صدور قرار الحكومة الروسية.
موسكو – سبوتنيك. وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع. تجري [المفاوضات] عبر خط وحدة الملاحة الفضائية المأهولة في شركة "روسكوسموس" الحكومية التي يترأسها سيرغي كريكاليف".
يشار إلى أنه في منتصف يونيو، نشرت الحكومة الروسية أمرا بإجراء مفاوضات بين روسكوسموس وناسا بشأن القيام برحلات عبر محطة الفضاء الدولية.
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