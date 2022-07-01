https://arabic.sputniknews.com/20220701/موسكو-وواشنطن-تطلقان-مفاوضات-حول-الرحلات-العابرة-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1064476954.html
موسكو وواشنطن تطلقان مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية
موسكو وواشنطن تطلقان مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية، دميتري روغوزين، أن الولايات المتحدة وروسيا بدأتا مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية بعد صدور قرار الحكومة... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T01:00+0000
2022-07-01T01:00+0000
2022-07-01T01:00+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو – سبوتنيك. وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع. تجري [المفاوضات] عبر خط وحدة الملاحة الفضائية المأهولة في شركة "روسكوسموس" الحكومية التي يترأسها سيرغي كريكاليف".يشار إلى أنه في منتصف يونيو، نشرت الحكومة الروسية أمرا بإجراء مفاوضات بين روسكوسموس وناسا بشأن القيام برحلات عبر محطة الفضاء الدولية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو وواشنطن تطلقان مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية
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أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية، دميتري روغوزين، أن الولايات المتحدة وروسيا بدأتا مفاوضات حول الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية بعد صدور قرار الحكومة الروسية.
موسكو – سبوتنيك
. وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع. تجري [المفاوضات] عبر خط وحدة الملاحة الفضائية المأهولة في شركة "روسكوسموس" الحكومية التي يترأسها سيرغي كريكاليف".
يشار إلى أنه في منتصف يونيو، نشرت الحكومة الروسية أمرا بإجراء مفاوضات بين روسكوسموس وناسا
بشأن القيام برحلات عبر محطة الفضاء الدولية.