https://arabic.sputniknews.com/20220701/واشنطن-تعلن-جائزة-مقابل-معلومات-حول-محاولات-تدخل-خارجي-في-الانتخابات-1064477812.html
واشنطن تعلن جائزة مقابل معلومات حول محاولات تدخل خارجي في الانتخابات
واشنطن تعلن جائزة مقابل معلومات حول محاولات تدخل خارجي في الانتخابات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية جائزة بقيمة 10 مليون دولار مقابل معلومات حول التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T03:47+0000
2022-07-01T03:47+0000
2022-07-01T03:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للوزارة أنها مستعدة لدفع مال مقابل معلومات "تسمح بتحديد أشخاص أي شخص أو هيكلية أجنبية شاركت أو تشارك" في مثل هذه الأنشطة.كما تشمل الجائزة المعلومات التي تسمح بإفشال محاولات التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية.يشار إلى أن الولايات المتحدة اتهمت روسيا مراراً بالتأثير على الانتخابات الأمريكية، وبدورها رفضت روسيا هذه الاتهامات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تعلن جائزة مقابل معلومات حول محاولات تدخل خارجي في الانتخابات
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية جائزة بقيمة 10 مليون دولار مقابل معلومات حول التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية.
واشنطن – سبوتنيك
. وجاء في بيان صحفي للوزارة أنها مستعدة لدفع مال مقابل معلومات "تسمح بتحديد أشخاص أي شخص أو هيكلية أجنبية شاركت أو تشارك" في مثل هذه الأنشطة.
كما تشمل الجائزة المعلومات التي تسمح بإفشال محاولات التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة اتهمت روسيا مراراً بالتأثير على الانتخابات الأمريكية
، وبدورها رفضت روسيا هذه الاتهامات.