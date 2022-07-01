عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/واشنطن-تعلن-جائزة-مقابل-معلومات-حول-محاولات-تدخل-خارجي-في-الانتخابات-1064477812.html
واشنطن تعلن جائزة مقابل معلومات حول محاولات تدخل خارجي في الانتخابات
واشنطن تعلن جائزة مقابل معلومات حول محاولات تدخل خارجي في الانتخابات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية جائزة بقيمة 10 مليون دولار مقابل معلومات حول التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T03:47+0000
2022-07-01T03:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048524134_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_07f46ef506a8b19f0e600792bdce72a1.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للوزارة أنها مستعدة لدفع مال مقابل معلومات "تسمح بتحديد أشخاص أي شخص أو هيكلية أجنبية شاركت أو تشارك" في مثل هذه الأنشطة.كما تشمل الجائزة المعلومات التي تسمح بإفشال محاولات التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية.يشار إلى أن الولايات المتحدة اتهمت روسيا مراراً بالتأثير على الانتخابات الأمريكية، وبدورها رفضت روسيا هذه الاتهامات.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048524134_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_861885e3a4fc31938b24fd3a1e04a27e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تعلن جائزة مقابل معلومات حول محاولات تدخل خارجي في الانتخابات

03:47 GMT 01.07.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzoانتخابات الكنيست الإسرائيلي - فرز الأصوات، 25 مارس 2021
انتخابات الكنيست الإسرائيلي - فرز الأصوات، 25 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية جائزة بقيمة 10 مليون دولار مقابل معلومات حول التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للوزارة أنها مستعدة لدفع مال مقابل معلومات "تسمح بتحديد أشخاص أي شخص أو هيكلية أجنبية شاركت أو تشارك" في مثل هذه الأنشطة.
كما تشمل الجائزة المعلومات التي تسمح بإفشال محاولات التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة اتهمت روسيا مراراً بالتأثير على الانتخابات الأمريكية، وبدورها رفضت روسيا هذه الاتهامات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала