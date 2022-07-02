أديل توقف حفلها الموسيقي بشكل مفاجئ لتطلب المساعدة لأحد الحضور
© AFP 2022 / Robyn Beckالمغتية البريطانية أديل
© AFP 2022 / Robyn Beck
أوقفت أديل حفلتها الموسيقية بشكل مفاجئ في مهرجان "BST" في هايد بارك في لندن أمس الجمعة، بعد أن تم تنبيهها للمعجبين الذين احتاجوا إلى المساعدة.
وتوقفت أديل، 34 عاما، على الفور عن الغناء عندما لاحظت أن أحد الحضور يلوح طلبا للمساعدة، حيث طلبت من الفرقة الموسيقية بالتوقف عن العزف وهي تقول: "توقف، توقف، توقف، أيها الأمن؟".
وتابعت أديل وهي تقترب أكثر من الجمهور "هل تحتاج إلى مساعدة أمنية؟ إنهم قادمون"، لترسل الأمن إلى الحشد الضخم البالغ 65 ألف شخصا للمساعدة، وفقا لصحفة "ديلي ميل".
وفي محاولة لتوجيه الفريق الطبي إلى الشخص المحتاج، أضافت أديل: "في المنتصف هناك، هل يمكنكم رؤية أين يلوحون جميعا؟".
Adele stops singing onstage at her ‘Homecoming’ concert in Hyde Park, to direct security /first aid to a man unwell in the audience of 65,000. She’s done it before, she’s attentive onstage & to her fans ✨❤️pic.twitter.com/Zdd7BpY4ep— Let Me Entertain You 🎙🎧 (@LMEYpodcast) July 2, 2022
وعندما حاول المسعفون الوصول إلى الضيف، سُمع صوت أديل وهي تطلب من الحشود الابتعاد عن طريقهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تغلبت فيه العاطفة على أديل عندما صعدت إلى المسرح أمام ذلك الحشد الكبير من محبيها، حيث يعد هذا أول حفل موسيقي لها في المهرجان منذ خمس سنوات.
وكانت أديل قد تأثرت حد البكاء نتيجة التفاعل الكبيرللحضور الضخم مع أغنيتها الشهيرة "someone like you".
you can tell adele missed doing concerts and hearing her fans singing her song 🥹— ً skeila (@rremedyns) July 1, 2022
pic.twitter.com/dvYSUspmog
وتألقت أديل خلال الحفل بفستان أسود أنيق توسطه حزام ذهبي ورقبة مكشوفة الكتفين، لتبهر الجمهور بحضورها وصوتها وموقفها الإنساني.
LADIES & GENTLEMEN, ADELE!! pic.twitter.com/UHNmYWRuJP— adele's fan » addy ³⁰ « (@queenadelesIays) July 1, 2022