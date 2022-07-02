https://arabic.sputniknews.com/20220702/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-و19-طائرة-دون-طيار-1064529132.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ 29" و19 طائرة دون طيار
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ 29" و19 طائرة دون طيار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ 29" بالإضافة إلى 19 طائرة دون طيار في منطقتي خاركوف وزابوروجيه. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T09:43+0000
2022-07-02T09:43+0000
2022-07-02T09:57+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027097_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3eac5c91885e09b692aa6e8c535decc8.jpg
وأكدت وزارة الدفاع تدمير قاعدة لتخزين الأسلحة والمعدات التابعة للجيش الأوكراني رقم 10 في خاركيف، وتصفية ما يصل إلى 30 مقاتل أوكراني.وجاء في بيان الوزارة: "في منطقة أرتيموفسك، تم قصف موقع الكتيبة رقم 1 من اللواء الميكانيكي 30 الأوكراني، وتمت تصفية ما يصل إلى 120 مقاتل".وتابع البيان: "فقدت ثلاث كتائب أوكرانية معادية أكثر من 50% من أفرادها في مناطق فيرخنيكامينكا وزولوتاريفكا في يوم واحد".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الدفاع-الروسية-كييف-تعد-لاستفزاز-في-أوديسا-لاتهام-روسيا-بقتل-المدنيين-1064518391.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027097_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_076a4622337571536236cd293d759e7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ 29" و19 طائرة دون طيار
09:43 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 02.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ 29" بالإضافة إلى 19 طائرة دون طيار في منطقتي خاركوف وزابوروجيه.
وأكدت وزارة الدفاع تدمير قاعدة لتخزين الأسلحة والمعدات التابعة للجيش الأوكراني رقم 10 في خاركيف، وتصفية ما يصل إلى 30 مقاتل أوكراني.
وجاء في بيان الوزارة: "في منطقة أرتيموفسك، تم قصف موقع الكتيبة رقم 1 من اللواء الميكانيكي 30 الأوكراني، وتمت تصفية ما يصل إلى 120 مقاتل".
وتابع البيان: "فقدت ثلاث كتائب أوكرانية معادية أكثر من 50% من أفرادها في مناطق فيرخنيكامينكا وزولوتاريفكا في يوم واحد".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.