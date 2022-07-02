https://arabic.sputniknews.com/20220702/ضاحي-خلفان-يستعجب-من-الأوضاع-في-ليبيا-والسودان-وسوريا-والعراق-ماذا-قال-1064527878.html
خلفان يأسف لاستمرار المظاهرات في دول عربية: العبرة ليست بالثروات ولكن بالقيادات
خلفان يأسف لاستمرار المظاهرات في دول عربية: العبرة ليست بالثروات ولكن بالقيادات
أبدى نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، تعجبه من الأوضاع الصعبة في عدد من الدول العربية، والتي شهد بعض منها ما يُعرف باسم "الربيع العربي". 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T09:01+0000
2022-07-02T09:01+0000
2022-07-02T09:13+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
أخبار السودان اليوم
أخبار سوريا اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1048568387_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_150ee02c9970eba8ef03365a675eb73b.jpg
وقال خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "مؤسف ما نراه من مظاهرات هناك.. لا تنتهي.. العبرة ليست بالثروات.. العبرة بالقيادات".وأضاف: "كنت في السودان يوما ما.. تمنيت أن هذا النهر يمر في الإمارات.. لو كان عندنا.. لحققنا الأمن الغذائي للوطن العربي كله".وتابع: "ليبيا غنية جدا.. لماذا أهلها يفرطون في رفاهية شعبهم من أجل الصراع على الكراسي؟".وواصل قائلا: "سوريا ماذا بقي فيها؟؟ حلب أول مدن التاريخ مسحت.. وغيرها.. من أجل ماذا؟".واستطرد: "العراقيون.. اشتكوا من صدام.. ودخلوا في صدام.. من أكثر من عشرين سنة".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1048568387_223:0:2855:1974_1920x0_80_0_0_6ed67413ac590130efb33e8ec42306da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق
خلفان يأسف لاستمرار المظاهرات في دول عربية: العبرة ليست بالثروات ولكن بالقيادات
09:01 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 02.07.2022) تابعنا عبر
أبدى نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، تعجبه من الأوضاع الصعبة في عدد من الدول العربية، والتي شهد بعض منها ما يُعرف باسم "الربيع العربي".
وقال خلفان
في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "مؤسف ما نراه من مظاهرات هناك.. لا تنتهي.. العبرة ليست بالثروات.. العبرة بالقيادات".
وأضاف: "كنت في السودان
يوما ما.. تمنيت أن هذا النهر يمر في الإمارات.. لو كان عندنا.. لحققنا الأمن الغذائي للوطن العربي كله".
وتابع: "ليبيا
غنية جدا.. لماذا أهلها يفرطون في رفاهية شعبهم من أجل الصراع على الكراسي؟".
وواصل قائلا: "سوريا
ماذا بقي فيها؟؟ حلب أول مدن التاريخ مسحت.. وغيرها.. من أجل ماذا؟".
واستطرد: "العراقيون.. اشتكوا من صدام
.. ودخلوا في صدام.. من أكثر من عشرين سنة".
وأكمل: "عندما تسمع شكاوى المواطن العربي.. تقول يارب.. اللهم كن في عون الشعوب المغلوبة على أمرها".