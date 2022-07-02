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https://arabic.sputniknews.com/20220702/ضاحي-خلفان-يستعجب-من-الأوضاع-في-ليبيا-والسودان-وسوريا-والعراق-ماذا-قال-1064527878.html
خلفان يأسف لاستمرار المظاهرات في دول عربية: العبرة ليست بالثروات ولكن بالقيادات
خلفان يأسف لاستمرار المظاهرات في دول عربية: العبرة ليست بالثروات ولكن بالقيادات
أبدى نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، تعجبه من الأوضاع الصعبة في عدد من الدول العربية، والتي شهد بعض منها ما يُعرف باسم "الربيع العربي". 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T09:01+0000
2022-07-02T09:13+0000
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وقال خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "مؤسف ما نراه من مظاهرات هناك.. لا تنتهي.. العبرة ليست بالثروات.. العبرة بالقيادات".وأضاف: "كنت في السودان يوما ما.. تمنيت أن هذا النهر يمر في الإمارات.. لو كان عندنا.. لحققنا الأمن الغذائي للوطن العربي كله".وتابع: "ليبيا غنية جدا.. لماذا أهلها يفرطون في رفاهية شعبهم من أجل الصراع على الكراسي؟".وواصل قائلا: "سوريا ماذا بقي فيها؟؟ حلب أول مدن التاريخ مسحت.. وغيرها.. من أجل ماذا؟".واستطرد: "العراقيون.. اشتكوا من صدام.. ودخلوا في صدام.. من أكثر من عشرين سنة".
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق

خلفان يأسف لاستمرار المظاهرات في دول عربية: العبرة ليست بالثروات ولكن بالقيادات

09:01 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 02.07.2022)
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIالقائد السابق لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان
القائد السابق لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
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أبدى نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، تعجبه من الأوضاع الصعبة في عدد من الدول العربية، والتي شهد بعض منها ما يُعرف باسم "الربيع العربي".
وقال خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "مؤسف ما نراه من مظاهرات هناك.. لا تنتهي.. العبرة ليست بالثروات.. العبرة بالقيادات".
وأضاف: "كنت في السودان يوما ما.. تمنيت أن هذا النهر يمر في الإمارات.. لو كان عندنا.. لحققنا الأمن الغذائي للوطن العربي كله".
وتابع: "ليبيا غنية جدا.. لماذا أهلها يفرطون في رفاهية شعبهم من أجل الصراع على الكراسي؟".
وواصل قائلا: "سوريا ماذا بقي فيها؟؟ حلب أول مدن التاريخ مسحت.. وغيرها.. من أجل ماذا؟".
واستطرد: "العراقيون.. اشتكوا من صدام.. ودخلوا في صدام.. من أكثر من عشرين سنة".

وأكمل: "عندما تسمع شكاوى المواطن العربي.. تقول يارب.. اللهم كن في عون الشعوب المغلوبة على أمرها".

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