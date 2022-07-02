https://arabic.sputniknews.com/20220702/موقع-عبري-غواصون-من-حزب-الله-عبروا-حدود-إسرائيل-لمهمة-عسكرية-خاصة-1064524878.html

موقع عبري: غواصون من "حزب الله" عبروا حدود إسرائيل لمهمة عسكرية خاصة

موقع عبري: غواصون من "حزب الله" عبروا حدود إسرائيل لمهمة عسكرية خاصة

كشف موقع عبري عن عملية عسكرية خاصة قامت بها وحدات بحرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، وذلك بهدف رصد الدفاعات الإسرائيلية على الحدود. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T07:30+0000

2022-07-02T07:30+0000

2022-07-02T07:33+0000

العالم العربي

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وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أنه "قبل بضع سنوات وصلت معلومات إلى الاستخبارات الإسرائيلية حول احتمال أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد، قد قرر تسليم صاروخ "ياخونت" إلى حزب الله، وهو صاروخ تم تعريفه على أنه تهديد للقوات البحرية الغربية".ولفت الموقع، إلى أن "مسؤولي البحرية الإسرائيلية يقولون أن هناك نقطتي تحول بالنسبة لحزب الله في العقدين الماضيين، وبعد ذلك قام نصر الله بتسريع عمليات بناء القوات البحرية. الأول والأبرز، إطلاق صاروخ خلال حرب لبنان الثانية على سفينة الصواريخ الإسرائيلية حانيت، التي كانت حتى ذلك الحين تعتبر بارجة الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود. ووقعت الحادثة الثانية خلال عملية إيتان، في صيف 2014، حيث داهم خمسة غواصين من حماس من "نهى" شاطئ زكيم واشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين من الجيش الإسرائيلي".من جهته، ذكر رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما الإسرائيلي للتحديات الأمنية في الشمال، تال باري، أن "حزب الله طوّر ثلاث قدرات في الساحة البحرية: إصابة منصة معرفة بأنها هدف ثابت كبير جدًا، وضرب سفينة، ومداهمة الشواطئ الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "عدد أفراد الوحدة البحرية التابعة لحزب الله يبلغ مئات الجنود من جيش يصل إلى عشرات الآلاف على أساس منتظم. وفي داخل الوحدة البحرية هناك قوة من النخبة العالية، هي قوة الرضوان، التي تعرف بمقاتلي كوماندوز بحرية. هناك العشرات من المقاتلين".وبحسب باري، "الهدف من الوحدة البحرية هو تمكين حزب الله من العمل بمساعدة القوات الخاصة والأسلحة المخصصة"، مشيرًا إلى جانب مقلق آخر نشأ خلال العقد الماضي، وهو بحسب قوله، أن "نحو 45% من القوى العاملة في الجيش اللبناني هم من طائفة معينة، ويشكلون أساس التعاون بين حزب الله والجيش اللبناني. لذلك، يقدر كبار المسؤولين في القيادة الشمالية أنه في المواجهة الواسعة القادمة بين إسرائيل وحزب الله، لن يقف الجيش اللبناني مكتوف الأيدي".وأشار الموقع، إلى أن "مسؤولي البحرية قالوا هذا الأسبوع أن حزب الله يعمل على مدار الساعة لجمع معلومات استخبارية عن الحدود البحرية وقوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك منصة الغاز في موقع شارك".وكشف الموقع، أن "في عام 2016، تم تسجيل حادثة غير عادية في سجلات عمليات البحرية. بعد تحقيق معمق وفحص للبيانات والاستخبارات، اتضح أن غواصين من قوة النخبة في "حزب الله"، وصلوا إلى منطقة الحدود البحرية وعبروا الجانب الإسرائيلي لفحص تكنولوجيا الرصد الإسرائيلية تحت الماء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى في ذلك العام، سقطت عوامة وضعتها البحرية على الحدود في أيديهم وانجرفت إلى الجانب اللبناني".

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العالم العربي