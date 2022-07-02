https://arabic.sputniknews.com/20220702/-ميقاتي-يرسل-لائحة-تشكيل-الحكومة-إلى-الرئيس-عون-1064536346.html

ميقاتي يرسل لائحة تشكيل الحكومة إلى الرئيس عون

ميقاتي يرسل لائحة تشكيل الحكومة إلى الرئيس عون

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، أنه أرسل تشكيل الحكومة الجديدة إلى الرئيس ميشال عون، وأنه لا يمانع إذا أراد الأخير تعديل شخص أو اثنين، مشددا... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T12:23+0000

2022-07-02T12:23+0000

2022-07-02T12:23+0000

العالم العربي

لبنان

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح ميقاتي، خلال لقاء اليوم، السبت مع البطريرك الماروني، مار بشارة الراعي، وفق ما نقل الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني: "لمن يزعم القول أنني لا أريد تشكيل حكومة، أقول إنني شكلت حكومة وأرسلتها إلى فخامة الرئيس، وإذا كان راغبا في تعديل شخص أو شخصين، فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول: أريد هذا وذاك، وفرض شروطه".وتابع: "قدمت تشكيلة أغلبية وزرائها من الحكومة الحالية، لأن الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة الاطلاع على ملفات وزاراتهم".وردا على سؤال بشأن إسناد وزارة المالية إلى فريق رئيس البرلمان، نبيه بري، أوضح ميقاتي: "لقد اخترت وزيرا جديدا، وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم، وفي أحد لقاءاتي الإعلامية، قلت ما من حقيبة يمكن أن تكون حكرا على طائفة محددة، ولكن في هذا الظرف بالذات، حيث أن الحكومة سيكون عمرها محدود، لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المال، المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، سواء أكانت حكومة تصريف الأعمال أو حكومة جديدة، من أجل الوصول بسلام وأمان إلى رئاسة الجمهورية".

https://arabic.sputniknews.com/20220702/الرئيس-عون-لبنان-لم-يعد-قادرا-على-تحمل-أعباء-الأعداد-الكبرى-للاجئين-والنازحين-على-أرضه-1064530525.html

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