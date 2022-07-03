https://arabic.sputniknews.com/20220703/إحالة-فائزة-رفسنجاني-إلى-المحاكمة-بتهمة-القيام-بأنشطة-دعائية-ضد-الدولة-وإهانة-المقدسات-1064576067.html
إحالة فائزة رفسنجاني إلى المحاكمة بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة المقدسات
إحالة فائزة رفسنجاني إلى المحاكمة بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة المقدسات
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأحد، إحالة فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني إلى المحاكمة بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:46+0000
2022-07-03T12:46+0000
2022-07-03T12:46+0000
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الحرس الثوري الإيراني
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وحسب وكالة أنباء الطلبة "إسنا"، قال رئيس الإدعاء في طهران علي صالحي، إن "لائحة الاتهام صدرت وأحيلت إلى المحكمة بتهمة النشاط الدعائي ضد الدولة وإهانة المقدسات".وتواجه نجلة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، ملاحقة قضائية بسبب نشرها تعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي حول الحرس الثوري الإيراني ونبي الإسلام.وقرر المدعي العام الإيراني في مايو/ أيار الماضي استدعاء فائزة هاشمي (59 عاما) للتحقيق بشأن تصريحاتها المتعلقة بـ "العقوبات على الحرس الثوري إضافة إلى إهانة الرسول".وكانت فائزة رفسنجاني قد اعتبرت أن طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية السوداء الخاصة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية "ضار بالمصالح الوطنية".أما السبب الآخر لاستدعائها فيرجع إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيه فائزة إن خديجة زوجة الرسول محمد، كانت "سيدة أعمال".وينظر البعض إلى هاشمي رفسنجاني على أنه من الشخصيات المعتدلة في إيران، لا سيما أنه كان يدعو إلى تحسين العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة.يذكر أن فائزة هاشمي كانت قد اعتقلت وحكم عليها بالسجن 6 أشهر أواخر عام 2012 بتهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/القضاء-الإيراني-يلاحق-ابنة-رفسنجاني-بسبب-الحرس-الثوري-1062122541.html
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
إحالة فائزة رفسنجاني إلى المحاكمة بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة المقدسات
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أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأحد، إحالة فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني إلى المحاكمة بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة المقدسات.
وحسب وكالة أنباء الطلبة "إسنا"
، قال رئيس الإدعاء في طهران علي صالحي، إن "لائحة الاتهام صدرت وأحيلت إلى المحكمة بتهمة النشاط الدعائي ضد الدولة وإهانة المقدسات".
وتواجه نجلة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، ملاحقة قضائية بسبب نشرها تعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي حول الحرس الثوري الإيراني ونبي الإسلام.
وقرر المدعي العام الإيراني في مايو/ أيار الماضي استدعاء فائزة هاشمي (59 عاما) للتحقيق بشأن تصريحاتها المتعلقة بـ "العقوبات على الحرس الثوري إضافة إلى إهانة الرسول".
وكانت فائزة رفسنجاني
قد اعتبرت أن طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية السوداء الخاصة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية "ضار بالمصالح الوطنية".
أما السبب الآخر لاستدعائها فيرجع إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيه فائزة إن خديجة زوجة الرسول محمد، كانت "سيدة أعمال".
وينظر البعض إلى هاشمي رفسنجاني على أنه من الشخصيات المعتدلة في إيران، لا سيما أنه كان يدعو إلى تحسين العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة.
يذكر أن فائزة هاشمي كانت قد اعتقلت وحكم عليها بالسجن 6 أشهر أواخر عام 2012 بتهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".