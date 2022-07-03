https://arabic.sputniknews.com/20220703/البنك-الدولي-يشيد-بجهود-الأردن-في-تنفيذ-مشروع-الشباب-والتكنولوجيا-والوظائف-1064574432.html
البنك الدولي يشيد بجهود الأردن في تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف
البنك الدولي يشيد بجهود الأردن في تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف
أشاد البنك الدولي بجهود الحكومة الأردنية في تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يموله في الأردن. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:03+0000
2022-07-03T12:03+0000
2022-07-03T12:03+0000
أخبار الأردن
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وحسب وكالة "عمون"، يمول البنك الدولي مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار، ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF). ولغاية تاريخه، حوّل البنك الدولي، 15 مليون دولار للمشروع على عدة دفعات.وأشار البنك إلى أن مشروع أسهم في إنشاء نظام للتدريب على المهارات الرقمية بمشاركة القطاع الخاص لخلق عدد من الوظائف.وأضاف أن المشروع نجح مصادر نمو في الاقتصاد، والتي تعتبر مهمة في دعم انتعاش اقتصاد الأردن، وخلق فرص عمل أو فرص دخل، وزيادة عائدات الأنشطة القائمة على التكنولوجيا" بحسب التقرير.ويهدف المشروع إلى خلق 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء 30% واللاجئون السوريون الناشطون في مجالات العمل الرقمي الحر 15%، ويهدف أيضا إلى رقمنة أكثر من 80% من معاملات الدفع الحكومية، واستقطاب نحو 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية، بحسب بيان سابق للبنك.يذكر أن البنك الدولي، كان قد وافق في آذار/مارس 2020، على تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار؛ لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/البنك-الدولي-ينفذ-15-مشروعا-بقيمة-275-مليار-دولار-في-الأردن-1062834835.html
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أخبار الأردن
البنك الدولي يشيد بجهود الأردن في تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف
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أشاد البنك الدولي بجهود الحكومة الأردنية في تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يموله في الأردن.
وحسب وكالة "عمون"
، يمول البنك الدولي مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار، ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF).
ولغاية تاريخه، حوّل البنك الدولي، 15 مليون دولار للمشروع على عدة دفعات.
وقال البنك الدولي في تقرير، إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أحرزت بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، "تقدما جيدا" في تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف.
وأشار البنك إلى أن مشروع أسهم في إنشاء نظام للتدريب على المهارات الرقمية بمشاركة القطاع الخاص لخلق عدد من الوظائف.
وأضاف أن المشروع نجح مصادر نمو في الاقتصاد
، والتي تعتبر مهمة في دعم انتعاش اقتصاد الأردن، وخلق فرص عمل أو فرص دخل، وزيادة عائدات الأنشطة القائمة على التكنولوجيا" بحسب التقرير.
ويهدف المشروع إلى خلق 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء 30% واللاجئون السوريون الناشطون في مجالات العمل الرقمي الحر 15%، ويهدف أيضا إلى رقمنة أكثر من 80% من معاملات الدفع الحكومية، واستقطاب نحو 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية، بحسب بيان سابق للبنك.
يذكر أن البنك الدولي
، كان قد وافق في آذار/مارس 2020، على تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار؛ لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.