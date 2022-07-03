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https://arabic.sputniknews.com/20220703/صحيفة-ألمانيا-تدق-ناقوس-الخطر-الصناعات-بخطر-نتيجة-نقص-الغاز-في-البلاد-1064576540.html
صحيفة: ألمانيا تدق ناقوس الخطر.. الصناعات بخطر نتيجة نقص الغاز في البلاد
صحيفة: ألمانيا تدق ناقوس الخطر.. الصناعات بخطر نتيجة نقص الغاز في البلاد
اعلنت رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال، ياسمين فهيمي، عن خطر توقف صناعات بأكملها في البلاد، وذلك بسبب نقص في الغاز. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:52+0000
2022-07-03T12:52+0000
العالم
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وجاءت تصريحات رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال فهيمي خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد آم" قالت خلالها: "تتعرض صناعات بأكملها لخطر الانهيار الدائم منها الألومنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية"، مشيرة إلى أنه "مثل هذا الانهيار سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف بالكامل في ألمانيا".في سياق متصل، حذر نائب المستشار الألماني، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هافبيك، من خطر الفشل المتتالي في تشغيل مؤسسات الطاقة البلدية، مع تزايد التخفيض في إمدادات الغاز الروسي.وأشار إلى أنه بعد الانخفاض الأخير في ضخ الغاز عبر خط نقل الغاز "التيار الشمالي" بنسبة 60%، "تحتاج برلين إلى الاستعداد لتخفيض أكبر في الإمدادات، لأن هذا يتوافق مع استراتيجية موسكو "لتقويض الوحدة الأوروبية""، على حد تعبيره.وشدد على أن نقص الغاز من المرجح أن يؤدي إلى ركود عميق في البلاد، وأضاف: "إذا فشلت شركة واحدة أو عدة شركات، سيؤدي ذلك إلى ركود عميق بسرعة كبيرة"، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.ووفقا له، يمكن لموردي الكهرباء استخدام الحق في رفع الأسعار، على الرغم من الالتزامات التعاقدية الأولية. ومع ذلك، فقد امتنعت السلطات الألمانية حتى الآن عن مثل هذه الإجراءات، لأن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى "قفزة فورية في الأسعار" على المستهلكين.ويكثّف القادة الألمان تحذيراتهم بشأن الاضطرابات المرتقبة ونقص إمدادات الغاز الطبيعي في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد على روسيا في نحو ثلث إمدادات الطاقة. وخفّضت روسيا الإمدادات تدريجياً بعد أن فرضت الدول الأوروبية عقوباتٍ ردًّا على العملية العسكرية في اأوكرانيا.
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العالم

صحيفة: ألمانيا تدق ناقوس الخطر.. الصناعات بخطر نتيجة نقص الغاز في البلاد

12:52 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / Christof Stache احتجاجات ضد قمة السبع جنوبي ألمانيا
احتجاجات ضد قمة السبع جنوبي ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / Christof Stache
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اعلنت رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال، ياسمين فهيمي، عن خطر توقف صناعات بأكملها في البلاد، وذلك بسبب نقص في الغاز.
وجاءت تصريحات رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال فهيمي خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد آم" قالت خلالها: "تتعرض صناعات بأكملها لخطر الانهيار الدائم منها الألومنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية"، مشيرة إلى أنه "مثل هذا الانهيار سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف بالكامل في ألمانيا".
في سياق متصل، حذر نائب المستشار الألماني، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هافبيك، من خطر الفشل المتتالي في تشغيل مؤسسات الطاقة البلدية، مع تزايد التخفيض في إمدادات الغاز الروسي.
وأشار إلى أنه بعد الانخفاض الأخير في ضخ الغاز عبر خط نقل الغاز "التيار الشمالي" بنسبة 60%، "تحتاج برلين إلى الاستعداد لتخفيض أكبر في الإمدادات، لأن هذا يتوافق مع استراتيجية موسكو "لتقويض الوحدة الأوروبية""، على حد تعبيره.
وشدد على أن نقص الغاز من المرجح أن يؤدي إلى ركود عميق في البلاد، وأضاف: "إذا فشلت شركة واحدة أو عدة شركات، سيؤدي ذلك إلى ركود عميق بسرعة كبيرة"، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
ووفقا له، يمكن لموردي الكهرباء استخدام الحق في رفع الأسعار، على الرغم من الالتزامات التعاقدية الأولية. ومع ذلك، فقد امتنعت السلطات الألمانية حتى الآن عن مثل هذه الإجراءات، لأن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى "قفزة فورية في الأسعار" على المستهلكين.
ويكثّف القادة الألمان تحذيراتهم بشأن الاضطرابات المرتقبة ونقص إمدادات الغاز الطبيعي في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد على روسيا في نحو ثلث إمدادات الطاقة. وخفّضت روسيا الإمدادات تدريجياً بعد أن فرضت الدول الأوروبية عقوباتٍ ردًّا على العملية العسكرية في اأوكرانيا.
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