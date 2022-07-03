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https://arabic.sputniknews.com/20220703/غازبروم-تؤكد-التزامها-بنقل-الغاز-إلى-جميع-المستهلكين-الأوروبيين-1064564762.html
"غازبروم" تؤكد التزامها بنقل الغاز إلى جميع المستهلكين الأوروبيين
"غازبروم" تؤكد التزامها بنقل الغاز إلى جميع المستهلكين الأوروبيين
أعلن ممثل شركة "غازبروم" الروسية، سيرجي كوبريانوف، أنها تقوم بتزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا حيث بلغت كمية نحو 421 مليون متر مكعب. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T08:10+0000
2022-07-03T08:10+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات ممثل شركة "غازبروم" الروسية للصحفيين حيث قال إنه "اعتبارا من 3 يوليو/تموز تقوم الشركة بتزويد أوروبا عبر أراضي أوكرانيا حيث بلغت الكمية نحو 42 مليون متر مكعب". وأضاف كوبريانوف للصحفيين إن الشركة الروسية رفضت تقديم تقريرها اليومي لشركة النقل الأوكرانية بشأن آخر بيانات نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا".وصرحت شركة "غازبروم" الروسية أن نقل جميع الكميات إلى خزان "شودجا" الأوكراني أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية، مؤكدة أن الشركة تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين ويتم دفع خدمات النقل بالكامل.
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روسيا

"غازبروم" تؤكد التزامها بنقل الغاز إلى جميع المستهلكين الأوروبيين

08:10 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلن ممثل شركة "غازبروم" الروسية، سيرجي كوبريانوف، أنها تقوم بتزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا حيث بلغت كمية نحو 421 مليون متر مكعب.
وجاءت تصريحات ممثل شركة "غازبروم" الروسية للصحفيين حيث قال إنه "اعتبارا من 3 يوليو/تموز تقوم الشركة بتزويد أوروبا عبر أراضي أوكرانيا حيث بلغت الكمية نحو 42 مليون متر مكعب".
وأضاف كوبريانوف للصحفيين إن الشركة الروسية رفضت تقديم تقريرها اليومي لشركة النقل الأوكرانية بشأن آخر بيانات نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا".
وصرحت شركة "غازبروم" الروسية أن نقل جميع الكميات إلى خزان "شودجا" الأوكراني أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية، مؤكدة أن الشركة تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين ويتم دفع خدمات النقل بالكامل.
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