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https://arabic.sputniknews.com/20220703/كاف-يعلن-إطلاق-مسابقة-دوري-السوبر-الأفريقي-من-الموسم-المقبل-بمجموع-جوائز-100-مليون-دولار-1064583307.html
"كاف" يعلن إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي من الموسم المقبل بمجموع جوائز 100 مليون دولار
"كاف" يعلن إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي من الموسم المقبل بمجموع جوائز 100 مليون دولار
أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي في الموسم المقبل، على أن تكون البداية في العاشر من أغسطس/ آب... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T15:23+0000
2022-07-03T15:23+0000
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وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتماد بطولة دوري السوبر الأفريقي بداية من موسم 2023/2024 بمجموع جوائز 100 مليون دولار منها 10 ملايين للبطل.وفي يوليو/ تموز الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشروع في بدء فكرة دوري السوبر الأفريقي، تمهيدًا لتدشينه رسميًا، وتم اعتمادها رسميا في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي التي استضافتها مصر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.كما قرر الاتحاد الأفريقي، بشكل رسمي، عودة النظام القديم لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ليكون بنظام الذهاب والإياب كما كان في السابق.وقرر كاف أيضا إقامة إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الوداد ونهضة بركان المغربيين في تنزانيا خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20210711/رئيس-الكاف-أحلم-بانتزاع-منتخب-أفريقي-لقب-كأس-العالم-2022-1049535492.html
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"كاف" يعلن إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي من الموسم المقبل بمجموع جوائز 100 مليون دولار

15:23 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / ALFREDO ZUNIGAرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / ALFREDO ZUNIGA
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أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي في الموسم المقبل، على أن تكون البداية في العاشر من أغسطس/ آب 2023.
وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتماد بطولة دوري السوبر الأفريقي بداية من موسم 2023/2024 بمجموع جوائز 100 مليون دولار منها 10 ملايين للبطل.
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رئيس "كاف": أحلم بانتزاع منتخب أفريقي لقب كأس العالم 2022
11 يوليو 2021, 12:57 GMT
وفي يوليو/ تموز الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشروع في بدء فكرة دوري السوبر الأفريقي، تمهيدًا لتدشينه رسميًا، وتم اعتمادها رسميا في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي التي استضافتها مصر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
كما قرر الاتحاد الأفريقي، بشكل رسمي، عودة النظام القديم لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ليكون بنظام الذهاب والإياب كما كان في السابق.

وقرر كاف أيضا إقامة إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الوداد ونهضة بركان المغربيين في تنزانيا خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
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