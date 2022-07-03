https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-الطاقة-السيريلانكي-نحتاج-لدفع-587-مليون-دولار-بداية-من-الغد-لاستيراد-الوقود-1064582938.html
وزير الطاقة السيريلانكي: نحتاج لدفع 587 مليون دولار بداية من الغد لاستيراد الوقود
وزير الطاقة السيريلانكي: نحتاج لدفع 587 مليون دولار بداية من الغد لاستيراد الوقود
قال وزير الطاقة السيرلانكي، كانشانا ويجيسيكيرا، اليوم الأحد، إن بلاده تحتاج إلى دفع 587 مليون دولار لعدد من شركات الطاقة وذلك من أجل الاستيراد حتى منتصف أغسطس/... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T15:19+0000
2022-07-03T15:19+0000
2022-07-03T15:19+0000
سيرلانكا
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وتابع الوزير، حسب وكالة أنباء هندية، أن بداية الدفع من الغد الاثنين، وأنه من المتوقع وصول 3 سفن بترول خلال هذا الشهر وأغسطس، لمواجهة النقص في الطاقة في سيرلانكا. وتصل الشحنات بين 13 و15 يوليو الجاري، والثانية بين 29 و31 من نفس الشهر، والأخيرة تصل بين 10 و15 أغسطس، حسبما قالت صحيفة ديلي ميرور. وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال في عام 1948، أدت إلى نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء وغاز الطهي والوقود في جميع أنحاء الدولة الجزيرة. كما تخلفت الدولة عن سداد الديون الخارجية، وعلقت منذ أبريل الماضي ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي من الديون الخارجية المستحقة لهذا العام والبالغة حوالي 25 مليار دولار حتى عام 2026.
https://arabic.sputniknews.com/20190421/إغلاق-جميع-الجامعات-سيرلانكا-1040627194.html
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سيرلانكا, أخبار العالم الآن
وزير الطاقة السيريلانكي: نحتاج لدفع 587 مليون دولار بداية من الغد لاستيراد الوقود
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قال وزير الطاقة السيرلانكي، كانشانا ويجيسيكيرا، اليوم الأحد، إن بلاده تحتاج إلى دفع 587 مليون دولار لعدد من شركات الطاقة وذلك من أجل الاستيراد حتى منتصف أغسطس/ آب المقبل.
وتابع الوزير، حسب وكالة أنباء هندية، أن بداية الدفع من الغد الاثنين، وأنه من المتوقع وصول 3 سفن بترول خلال هذا الشهر وأغسطس، لمواجهة النقص في الطاقة في سيرلانكا
.
وتصل الشحنات بين 13 و15 يوليو الجاري، والثانية بين 29 و31 من نفس الشهر، والأخيرة تصل بين 10 و15 أغسطس، حسبما قالت صحيفة ديلي ميرور.
وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال في عام 1948، أدت إلى نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء وغاز الطهي والوقود في جميع أنحاء الدولة الجزيرة.
كما تخلفت الدولة عن سداد الديون الخارجية، وعلقت منذ أبريل الماضي ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي من الديون الخارجية المستحقة لهذا العام والبالغة حوالي 25 مليار دولار حتى عام 2026.