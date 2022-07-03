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https://arabic.sputniknews.com/20220703/وكالة-زلزالان-جديدان-يضربان-إيران-1064587853.html
وكالة: زلزالان جديدان يضربان إيران
وكالة: زلزالان جديدان يضربان إيران
تعرضت مدينة لنكرود في محافظة كيلان شمالي إيران، مساء اليوم الأحد، إلى زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T17:01+0000
2022-07-03T17:01+0000
أخبار إيران
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وأفادت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية، أن "هذا الحادث وقع في الساعة السادسة و35 دقيقة و33 ثانية"، مشيرة إلى أنه لم "يرد لحد الآن أي تقرير بشان وجود خسائر ناجمة عن الزلزال".في سياق متصل، هزّ زلزال بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر، ضواحي مدينة مصيري بمحافظة فارس جنوبي البلاد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وبحسب ما أفاده مركز رصد الزلازل الإيراني، فقد "حدث هذا الزلزال في الساعة السابعة و19 دقيقة و33 ثانية من مساء اليوم، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 51,67 والعرض الشمالي 30,24 درجة"، مؤكدا أن هذا الزلزال لم يسفر عن أي خسائر لحد الآن.وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر أمس السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.
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أخبار إيران

وكالة: زلزالان جديدان يضربان إيران

17:01 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Pouria Pakizehزلزال إيران
زلزال إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Pouria Pakizeh
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تعرضت مدينة لنكرود في محافظة كيلان شمالي إيران، مساء اليوم الأحد، إلى زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر.
وأفادت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية، أن "هذا الحادث وقع في الساعة السادسة و35 دقيقة و33 ثانية"، مشيرة إلى أنه لم "يرد لحد الآن أي تقرير بشان وجود خسائر ناجمة عن الزلزال".
في سياق متصل، هزّ زلزال بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر، ضواحي مدينة مصيري بمحافظة فارس جنوبي البلاد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وبحسب ما أفاده مركز رصد الزلازل الإيراني، فقد "حدث هذا الزلزال في الساعة السابعة و19 دقيقة و33 ثانية من مساء اليوم، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 51,67 والعرض الشمالي 30,24 درجة"، مؤكدا أن هذا الزلزال لم يسفر عن أي خسائر لحد الآن.
وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر أمس السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.
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