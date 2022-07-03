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https://arabic.sputniknews.com/20220703/وكالة-فنلندا-تفكر-بإنشاء-قاعدة-لحلف-شمال-الأطلسي-بمحاذاة-الحدود-الروسية-1064563986.html
وكالة: فنلندا تفكر بإنشاء قاعدة لحلف شمال الأطلسي بمحاذاة الحدود الروسية
وكالة: فنلندا تفكر بإنشاء قاعدة لحلف شمال الأطلسي بمحاذاة الحدود الروسية
كشفت وسائل إعلام فنلندية أن سلطات البلاد بدأت التفكير بإنشاء قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" على أراضي محاذية لروسيا. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T07:23+0000
2022-07-03T07:23+0000
العالم
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وذكرت وكالة "Yle" الفنلندية نقلا عن رئيس بلدية مدينة لابينرانتا، كيمو يارفا، أن السلطات المحلية تفكر بإنشاء قاعدة عسكرية للناتو في المنطقة الجنوبية من جزيرة "كاريليا".وقال رئيس البلدية للوكالة: "سمعت أن هناك أفكارا بشأن المطار ويمكن استخدامه إذا رغبت قوات الدفاع في ذلك ولا يمكنني قول أي شيء عن نشر قوات الدفاع والوحدات العسكرية لست خبيرا".وأضاف قائلا: "من المؤكد أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيعطي الأمل لجنوب الكاريليا على وجه الخصوص ويمكن للعضوية في التحالف أن تخلق إحساسًا بالأمن والثقة عند المحليين. وتعتبر جزر كاريليا الجنوبية هي إحدى مناطق فنلندا التي تحد روسيا.وفي خطوة وصفها المراقبون بـ"المفاجئة وغير المتوقعة"، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وبالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
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وكالة: فنلندا تفكر بإنشاء قاعدة لحلف شمال الأطلسي بمحاذاة الحدود الروسية

07:23 GMT 03.07.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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كشفت وسائل إعلام فنلندية أن سلطات البلاد بدأت التفكير بإنشاء قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" على أراضي محاذية لروسيا.
وذكرت وكالة "Yle" الفنلندية نقلا عن رئيس بلدية مدينة لابينرانتا، كيمو يارفا، أن السلطات المحلية تفكر بإنشاء قاعدة عسكرية للناتو في المنطقة الجنوبية من جزيرة "كاريليا".
وقال رئيس البلدية للوكالة: "سمعت أن هناك أفكارا بشأن المطار ويمكن استخدامه إذا رغبت قوات الدفاع في ذلك ولا يمكنني قول أي شيء عن نشر قوات الدفاع والوحدات العسكرية لست خبيرا".
وأضاف قائلا: "من المؤكد أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيعطي الأمل لجنوب الكاريليا على وجه الخصوص ويمكن للعضوية في التحالف أن تخلق إحساسًا بالأمن والثقة عند المحليين.
وتعتبر جزر كاريليا الجنوبية هي إحدى مناطق فنلندا التي تحد روسيا.
وفي خطوة وصفها المراقبون بـ"المفاجئة وغير المتوقعة"، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وبالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
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