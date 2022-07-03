https://arabic.sputniknews.com/20220703/-4-من-أصل-5-أمريكيين-مصابين-بالسكري-تثقلهم-الديون-لدفع-ثمن-الأنسولين-1064578958.html

4 من أصل 5 أمريكيين مصابين بالسكري تثقلهم الديون لدفع ثمن الأنسولين

4 من أصل 5 أمريكيين مصابين بالسكري تثقلهم الديون لدفع ثمن الأنسولين

وسط ارتفاع التضخم، يشعر الأمريكيون بضغوط ارتفاع الأسعار على كل شيء من الغاز إلى البقالة، ولكن عندما يصطدم التضخم بالتكلفة المتزايدة للأدوية مثل الأنسولين، يمكن... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T13:40+0000

2022-07-03T13:40+0000

2022-07-03T13:47+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أنسولين

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وفقا لدراسة جديدة، تم إصدارها في وقت سابق من هذا الشهر من CharityRx، فإن 79% من البالغين الأمريكيين المصابين بداء السكري أو الذين يعتنون بشخص مصاب أشاروا إلى أن دفع ثمن الأنسولين قد خلق صعوبات مالية.أفاد 4 من كل 5 أشخاص شملهم الاستطلاع أنهم دخلوا مرحلة تراكم الديون عبر بطاقة الائتمان لتغطية هذه التكاليف، إذ بلغ متوسط ​​ديون بطاقة الائتمان 9 آلاف دولار، حيث أظهر الاستطلاع أن العديد من مرضى السكري يواجهون مقايضات غير سارة أو صعبة بسبب تكلفة الأنسولين، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.ومن بين الذين شملهم الاستطلاع والذين عانوا ماليا بسبب تكلفة الأنسولين، قال 83% إنهم يخشون عدم القدرة على دفع نفقات المعيشة نتيجة لذلك. وأشار حوالي النصف إلى أنهم خفضوا إنفاقهم على الملابس (55%)، أو الطعام (50%) ليتمكنوا من دفع ثمن الأنسولين. في حين قال ما يقرب من الثلث (29%) إنهم اضطروا إلى تعديل نفقات الإيجار أو الرهن العقاري.وأكد 63% آخرون أنهم شعروا بالضغط لبيع ممتلكاتهم، وقال نصفهم إنهم وضعوا أنفسهم في مواقف محفوفة بالمخاطر للحصول على المال مقابل الأنسولين، فيما اضطر حوالي ثلث المستطلعين (32%) إلى بيع الوصفات الطبية أو الأدوية غير المشروعة للحصول على الأموال التي يحتاجونها لدفع ثمن الأنسولين.وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاستراتيجيات التي أفاد المشاركون في الاستطلاع باستخدامها لتمديد علاج الأنسولين، فقد قال 62% من المشاركين في الاستطلاع إنهم قاموا بتخطي و/أو تعديل جرعة الأنسولين لتوفير المال، ويمكن أن يؤدي تناول كمية أقل من الكمية الموصى بها من الأنسولين إلى عواقب سلبية.من بين المشاركين في الاستطلاع الذين أفادوا بتقنين الأنسولين، أفاد 54% أنهم لا يستطيعون القيام بالأنشطة اليومية، وقال 44% إنهم لا يستطيعون العمل، في حين أكد 37% أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة، كما أفاد ثلثهم أنهم أصيبوا بالمرض نتيجة تقنين الأنسولين، بينما انتهى الأمر بنحو 38% في المستشفى لمدة يوم أو أكثر.الاستشفاء مكلفوقدرت جمعية السكري الأمريكية في عام 2018، أن واحدا من كل أربعة دولارات أمريكية للرعاية الصحية في الولايات المتحدة قد تم إنفاقه على مرض السكري، أي ما يعادل 327 مليار دولار بين الإنتاجية المفقودة والتكاليف الطبية المباشرة. وشكلت حالات الاستشفاء 30% من النفقات الطبية المباشرة التي تم إنفاقها على تشخيص مرض السكري، أي أكثر من 70 مليار دولار.يشار إلى أن من بين 37 مليون أمريكي يعانون من مرض السكري ، يُعتقد أن 8 ملايين لم يتم تشخيصهم، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.وتماشيا مع أحدث نتائج الاستطلاع، وجدت بيانات Peterson-KFF Health System Tracker أن ما يقرب من ربع (22%) من البالغين غير المسنين المصابين بداء السكري لا يتناولون أدويتهم بسبب التكلفة، أي ضعف عدد البالغين المصابين الذين لا يفعلون ذلك أيضا.قد تكون الإغاثة في الطريق لمرضى السكريأقر مجلس النواب الأمريكي في مارس/ آذار 2022 ، مشروع قانون - قانون الأنسولين الآن بأسعار معقولة - من شأنه أن يضع حدا أقصى لتكاليف الأنسولين التي يدفعها المستهلك من الجيب، إذ ينفق الشخص العادي حاليا 400 دولار شهريا على الأنسولين؛ ومن شأن التشريع الجديد أن يؤدي إلى توفير متوسط ​​قدره 91%.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/قانون-الحقوق-البريطاني-الجديد-يستثني-الحكومة-من-حماية-حرية-التعبير-1064568824.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أنسولين