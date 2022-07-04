https://arabic.sputniknews.com/20220704/الدفاع-الروسية-نازيون-أوكرانيون-يعتزمون-تفجير-جسور-بمنطقة-سومي-واتهام-القوات-الروسية---1064648582.html
الدفاع الروسية: نازيون أوكرانيون يعتزمون تفجير جسور بمنطقة سومي واتهام القوات الروسية
الدفاع الروسية: نازيون أوكرانيون يعتزمون تفجير جسور بمنطقة سومي واتهام القوات الروسية
صرح رئيس المركز الوطني إدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن النازيين الأوكرانيين يعتزمون تفجير الجسور في منطقة سومي عبر... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T19:07+0000
2022-07-04T19:07+0000
2022-07-04T19:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "وفقا للمعلومات الموثوقة والمتاحة، قام النازيون الأوكرانيون الجدد بتفخيخ الجسور عبر نهر كريغا في بيلوبولي، منطقة سومي، والتي يخططون لتفجيرها، لاتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية يُفترض أنها استهدفت مرافق البنية التحتية الأساسية للنقل، وفقًا لسيناريو تم إعداده بالفعل مترافق مع تغطية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية ".وفي وقت سابق حذر ميزينتسيف، الدول الغربية والمنظمات الدولية الإنسانية من أن كييف تخطط في المستقبل القريب، لنشر معلومات مزيفة على نطاق واسع حول "الفظائع الروسية" من خلال وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الدفاع-الروسية-كييف-تعد-لاستفزاز-في-أوديسا-لاتهام-روسيا-بقتل-المدنيين-1064518391.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: نازيون أوكرانيون يعتزمون تفجير جسور بمنطقة سومي واتهام القوات الروسية
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صرح رئيس المركز الوطني إدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن النازيين الأوكرانيين يعتزمون تفجير الجسور في منطقة سومي عبر نهر كريغا، من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية، بزعم توجيهها ضربات عشوائية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "وفقا للمعلومات الموثوقة والمتاحة، قام النازيون الأوكرانيون الجدد بتفخيخ الجسور عبر نهر كريغا في بيلوبولي، منطقة سومي، والتي يخططون لتفجيرها، لاتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية يُفترض أنها استهدفت مرافق البنية التحتية الأساسية للنقل، وفقًا لسيناريو تم إعداده بالفعل مترافق مع تغطية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية ".
وأضاف ميزينتسيف، بأن مثل هذه التصرفات من قبل سلطات كييف تظهر مرة أخرى موقفًا غير إنساني تجاه مصير مواطني أوكرانيا وتجاهل كامل لجميع الأعراف والمبادئ الأخلاقية للقانون الإنساني الدولي.
وفي وقت سابق حذر ميزينتسيف
، الدول الغربية والمنظمات الدولية الإنسانية من أن كييف تخطط في المستقبل القريب، لنشر معلومات مزيفة على نطاق واسع حول "الفظائع الروسية" من خلال وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.