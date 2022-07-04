https://arabic.sputniknews.com/20220704/الرئاسة-الفلسطينية-إسرائيل-تتنصل-من-مسؤولية-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1064641832.html

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتنصل من مسؤولية مقتل شيرين أبو عاقلة

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتنصل من مسؤولية مقتل شيرين أبو عاقلة

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، "الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التخلي عن مسؤوليتها تجاه مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة". 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T15:55+0000

2022-07-04T15:55+0000

2022-07-04T15:55+0000

شيرين أبو عاقلة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الرئاسة، في بيان لها، إن "الحكومة الإسرائيلية تتنصل من تحمل مسؤولياتها تجاه اغتيال أبو عاقلة"، داعية الإدارة الأمريكية إلى "ضرورة الحفاظ على مصداقيتها على خلفية مشاركتها في التحقيقات حول الحادث"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وشدد البيان، على أن "الإدارة الفلسطينية ستتابع قضية اغتيال أبو عاقلة في المحاكم الدولية خاصة أمام المحكمة الجنائية"، مؤكدة أنها لن "تقبل بالتلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية".وأكدت الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق اليوم، أن المحققين في مقتل شيرين أبو عاقلة، لم يتمكنوا من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياتها، موضحة أنها قتلت على الأرجح بنيران من مواقع اسرائيلية لكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مقتلها كان عمدا.كما أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، نتيجة التحقيقات بشأن مقتل مراسلة قناة "الجزيرة"، والتي أشارت إلى أن فريق الطب الشرعي الإسرائيلي لم يتمكن من التوصل للجهة المسؤولة عن مقتلها بسبب حالة الرصاصة.وقال البيان، "أكد تحقيق جيش الدفاع بشكل قاطع وبصورة جازمة بأنه لم يتم توجيه إطلاق النار من قبل قواتنا تجاه أبو عاقلة بشكل متعمد"، مضيفا: "على الرغم من الجهود المبذولة، فقد تبين أنه في ضوء حالة الرصاصة ونوعية العلامات الموجودة عليها، لا يمكن تحديد ما إذا كانت الرصاصة قد أطلقت من السلاح الذي تم اختباره أم لا".وأعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مساء أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت الرصاصة التي أدت لقتل الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية شيرين أبو عاقلة بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها.وجاء إعادة الرصاصة بعد مرور 24 ساعة على تسليمها من السلطة الفلسطينية للجانب الأمريكي لإجراء فحصا جنائيا منفردا في مقر السفارة الأمريكية في القدس بعد وصول خبراء خصيصا لهذا الغرض من الولايات المتحدة.وقال الشلالدة، إن الهدف من تسليم الرصاصة للجانب الأمريكي تسهيل مهمة إجراء التحقيق في "جريمة" مقتل أبو عاقلة"، مضيفا أن "السلطة الفلسطينية تنتظر التقرير الأمريكي بشأن مقتل أبو عاقلة لبدء إجراءات طلب المحاكمة وتقديم المسؤولين للعدالة".وقتلت أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ آيار الماضي خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/واشنطن-ترجح-أن-الرصاصة-التي-قتلت-شيرين-أبو-عاقلة-أطلقت-من-جانب-إسرائيل-عن-غير-عمد-1064638054.html

https://arabic.sputniknews.com/20220704/النيابة-العامة-الفلسطينية-تكذب-البيان-الأمريكي-بشأن-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-1064640291.html

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