https://arabic.sputniknews.com/20220704/السيسي-والمنفي-يؤكدان-أن-الانتخابات-هي-السبيل-الوحيد-لتسوية-الأزمة-في-ليبيا-مع-إخراج-القوات-1064650713.html

السيسي والمنفي يؤكدان أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا مع إخراج القوات الأجنبية

السيسي والمنفي يؤكدان أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا مع إخراج القوات الأجنبية

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي، مساء اليوم الاثنين، على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T20:38+0000

2022-07-04T20:38+0000

2022-07-04T20:38+0000

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبر، خلال اتصال هاتفي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتداداً للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".وثمن المنفي، "الجهود الحثيثة بقيادة الرئيس المصري في دعم ليبيا، خاصة عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا".من جانبه، أكد السيسي أن "مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن اي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد".وأوضح البيان، أن الاتصال "شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعاً من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الإنتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـي الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية".وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، مساء الجمعة الماضي، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران داخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.ووفقا لمراسل "سبوتنيك" فإن عددا من المتظاهرين اقتحموا مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، مساء الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجا على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية، وطالب المتظاهرون بإسقاط المجلس النواب.من جهة أخرى، تظاهر العشرات في العاصمة طرابلس الجمعة، مطالبين بإسقاط جميع الأجسام السياسية في ليبيا خلال تظاهرة انطلقت تزامنا مع باقي المدن الليبية.ووصف المتظاهرون "الأجسام السياسية الحالية بالبلاد، بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد، وعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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