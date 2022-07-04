https://arabic.sputniknews.com/20220704/الكشف-عن-دراجة-نارية-كهربائية-روسية-تعمل-في-ظروف-مناخية-قاسية-1064625673.html
الكشف عن دراجة نارية كهربائية روسية تعمل في ظروف مناخية قاسية
الكشف عن دراجة نارية كهربائية روسية تعمل في ظروف مناخية قاسية
كشف معرض "إنوبروم" للصناعات الروسية عن ابتكار روسي جديد وهو كناية عن دراجة نارية كهربائية قادرة على العمل في ظروف مناخية قاسية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T11:41+0000
2022-07-04T11:41+0000
2022-07-04T11:41+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064625513_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_26f947dd3b85799558915f1e2a2dd025.jpg
وذكر موقع "موتور" المتخصص بأخبار المحركات والسيارات والدراجات الميكانيكية أن الدراجة النارية الكهربائية التي تم ابتكارها هي من طراز "Aurus Merlon" وصنعت من قبل خبراء روس.وتم الكشف عن نموذج عن الدراجة خلال معرض "إنوبروم" للصناعات الروسية، حيث تتميز الدراجة بميزة مقاومة الحرارة المنخفضة والتي تصل إلى 25 تحت الصفر.كما تبلغ قوة الدراجة النارية 140 كيلو واط وتصل سرعتها إلى حوالي 200 كلم/ساعة، حيث يصل التسارع إلى 100 كلم / ساعة في ظل 3.7 ثانية.وتعد درجات "Aurus Merlon" جزء من ابتكارات شركة "أوروس" الروسية المتخصصة بصناعة السيارات الفارهة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064625513_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_5b0480089cdde939dfefe1426492c881.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكشف عن دراجة نارية كهربائية روسية تعمل في ظروف مناخية قاسية
تابعنا عبر
كشف معرض "إنوبروم" للصناعات الروسية عن ابتكار روسي جديد وهو كناية عن دراجة نارية كهربائية قادرة على العمل في ظروف مناخية قاسية.
وذكر
موقع "موتور" المتخصص بأخبار المحركات والسيارات والدراجات الميكانيكية أن الدراجة النارية الكهربائية التي تم ابتكارها هي من طراز "Aurus Merlon" وصنعت من قبل خبراء روس.
وتم الكشف عن نموذج عن الدراجة خلال معرض "إنوبروم" للصناعات الروسية، حيث تتميز الدراجة بميزة مقاومة الحرارة المنخفضة والتي تصل إلى 25 تحت الصفر.
كما تبلغ قوة الدراجة النارية 140 كيلو واط وتصل سرعتها إلى حوالي 200 كلم/ساعة، حيث يصل التسارع إلى 100 كلم / ساعة في ظل 3.7 ثانية.
وتعد درجات "Aurus Merlon" جزء من ابتكارات شركة "أوروس" الروسية المتخصصة بصناعة السيارات الفارهة.