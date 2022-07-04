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https://arabic.sputniknews.com/20220704/الكشف-عن-دراجة-نارية-كهربائية-روسية-تعمل-في-ظروف-مناخية-قاسية-1064625673.html
الكشف عن دراجة نارية كهربائية روسية تعمل في ظروف مناخية قاسية
الكشف عن دراجة نارية كهربائية روسية تعمل في ظروف مناخية قاسية
كشف معرض "إنوبروم" للصناعات الروسية عن ابتكار روسي جديد وهو كناية عن دراجة نارية كهربائية قادرة على العمل في ظروف مناخية قاسية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T11:41+0000
2022-07-04T11:41+0000
روسيا
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وذكر موقع "موتور" المتخصص بأخبار المحركات والسيارات والدراجات الميكانيكية أن الدراجة النارية الكهربائية التي تم ابتكارها هي من طراز "Aurus Merlon" وصنعت من قبل خبراء روس.وتم الكشف عن نموذج عن الدراجة خلال معرض "إنوبروم" للصناعات الروسية، حيث تتميز الدراجة بميزة مقاومة الحرارة المنخفضة والتي تصل إلى 25 تحت الصفر.كما تبلغ قوة الدراجة النارية 140 كيلو واط وتصل سرعتها إلى حوالي 200 كلم/ساعة، حيث يصل التسارع إلى 100 كلم / ساعة في ظل 3.7 ثانية.وتعد درجات "Aurus Merlon" جزء من ابتكارات شركة "أوروس" الروسية المتخصصة بصناعة السيارات الفارهة.
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روسيا

الكشف عن دراجة نارية كهربائية روسية تعمل في ظروف مناخية قاسية

11:41 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Pavel Bedyanov دراجة نارية كهربائية روسية أوروس ميرلون
 دراجة نارية كهربائية روسية أوروس ميرلون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Pavel Bedyanov
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كشف معرض "إنوبروم" للصناعات الروسية عن ابتكار روسي جديد وهو كناية عن دراجة نارية كهربائية قادرة على العمل في ظروف مناخية قاسية.
وذكر موقع "موتور" المتخصص بأخبار المحركات والسيارات والدراجات الميكانيكية أن الدراجة النارية الكهربائية التي تم ابتكارها هي من طراز "Aurus Merlon" وصنعت من قبل خبراء روس.
وتم الكشف عن نموذج عن الدراجة خلال معرض "إنوبروم" للصناعات الروسية، حيث تتميز الدراجة بميزة مقاومة الحرارة المنخفضة والتي تصل إلى 25 تحت الصفر.
كما تبلغ قوة الدراجة النارية 140 كيلو واط وتصل سرعتها إلى حوالي 200 كلم/ساعة، حيث يصل التسارع إلى 100 كلم / ساعة في ظل 3.7 ثانية.
وتعد درجات "Aurus Merlon" جزء من ابتكارات شركة "أوروس" الروسية المتخصصة بصناعة السيارات الفارهة.
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