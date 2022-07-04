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https://arabic.sputniknews.com/20220704/امرأة-أمريكية-تلتهم-40-قطعة-هوت-دوغ-في-10-دقائق-دون-تحطيم-الرقم-القياسي-1064645821.html
امرأة أمريكية تلتهم 40 قطعة "هوت دوغ" في 10 دقائق دون تحطيم الرقم القياسي
امرأة أمريكية تلتهم 40 قطعة "هوت دوغ" في 10 دقائق دون تحطيم الرقم القياسي
استعادت الأمريكية، ميكي سودو، لقب بطلة أكل "الهوت دوغ"، من خلال تناول 40 قطعة من النقانق في 10 دقائق خلال مسابقة تقام سنويا في نيويورك في يوم الاستقلال، إلا... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T17:08+0000
2022-07-04T17:08+0000
العالم
مسابقة
هوت دوغ
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وكانت سودو قد حققت اللقب عدة مرات في مسابقة السيدات منذ عام 2014، فيما لم تشارك عام 2020 بسبب الحمل، بحسب موقع "sportingnews".وأقيمت أول مسابقة لتناول النقانق في عام 1916 عندما تناول الأيرلندي جيم مولين 13 قطعة نقانق في 12 دقيقة، ومنذ ذلك الحين، أقيمت المسابقة بانتظام ولم تنقطع إلا خلال الحرب العالمية الثانية.وفي عام 2011، قرر المنظمون إقامة بطولة منفصلة للسيدات، حيث بدأت المسابقة تكتسب شعبية بين السيدات.وفي هذا العام شاركت 10 نساء فقط في المنافسة، حيث حصلت ميشال ليسكو على المرتبة الثانية من خلال التهام 30 قطعة، لتليها سارة رودريغيز في المرتبة الثالثة، بعد أن استطاعت تناول 23 قطعة نقانق.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يؤكد-لأعضاء-لجنة-الحوار-الوطني-الالتزام-باستقلالية-وشمولية-الحوار-1064642791.html
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العالم, مسابقة, هوت دوغ

امرأة أمريكية تلتهم 40 قطعة "هوت دوغ" في 10 دقائق دون تحطيم الرقم القياسي

17:08 GMT 04.07.2022
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نقانق لحم الخنزير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Taisiya Vorontsova
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استعادت الأمريكية، ميكي سودو، لقب بطلة أكل "الهوت دوغ"، من خلال تناول 40 قطعة من النقانق في 10 دقائق خلال مسابقة تقام سنويا في نيويورك في يوم الاستقلال، إلا أنها لم تتمكن من تحطيم الرقم القياسي العالمي البالغ 48 قطعة ونصف.
وكانت سودو قد حققت اللقب عدة مرات في مسابقة السيدات منذ عام 2014، فيما لم تشارك عام 2020 بسبب الحمل، بحسب موقع "sportingnews".
وأقيمت أول مسابقة لتناول النقانق في عام 1916 عندما تناول الأيرلندي جيم مولين 13 قطعة نقانق في 12 دقيقة، ومنذ ذلك الحين، أقيمت المسابقة بانتظام ولم تنقطع إلا خلال الحرب العالمية الثانية.
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وفي عام 2011، قرر المنظمون إقامة بطولة منفصلة للسيدات، حيث بدأت المسابقة تكتسب شعبية بين السيدات.
وفي هذا العام شاركت 10 نساء فقط في المنافسة، حيث حصلت ميشال ليسكو على المرتبة الثانية من خلال التهام 30 قطعة، لتليها سارة رودريغيز في المرتبة الثالثة، بعد أن استطاعت تناول 23 قطعة نقانق.
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