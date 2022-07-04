https://arabic.sputniknews.com/20220704/دراسة-بريطانية-توثق-أن-خطر-الركود-في-أوروبا-ارتفع-إلى-40-1064627897.html

دراسة بريطانية توثق أن خطر الركود في أوروبا ارتفع إلى 40%

دراسة بريطانية توثق أن خطر الركود في أوروبا ارتفع إلى 40%

ارتفع خطر حدوث ركود في أوروبا على خلفية انخفاض إمدادات الغاز من روسيا إلى 40%، حسبما أفاد المركز البريطاني لبحوث الاقتصاد والأعمال. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T12:22+0000

2022-07-04T12:22+0000

2022-07-04T12:22+0000

العالم

اقتصاد

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يقول تقرير المركز: "يقدر خطر الانكماش الاقتصادي في أوروبا هذا الشتاء بنحو 40%، ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتماد معظم دول أوروبا الشرقية والوسطى على الغاز الروسي، كما أن إيطاليا وفرنسا في حالة تأهب قصوى، حيث تتعرض إمدادات الغاز إلى هذه الدول للتهديد"، كما تقول الوثيقة.أما بالنسبة للمملكة المتحدة، على الرغم من حقيقة أن البلاد تتلقى معظم غازها من النرويج، فإنها لا تزال تعتمد على الأسعار في السوق العالمية. "بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة المتحدة لديها سعة تخزين محدودة للغاية، مما يعني أنها أقل قدرة على النجاة من صدمات الأسعار المؤقتة".في حالة إنهاء إيقاف الغاز، سيتعين على البلدان إغلاق المؤسسات الصناعية وسيعتمد حجم العواقب على حجم الغاز المستخدم في الصناعة، كما يقول التقرير.في ألمانيا في عام 2021، كان الاعتماد على الغاز يصل إلى 37%، في إيطاليا 25%، في المملكة المتحدة 23%، ولكن بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي الانخفاض الكبير في الإمدادات إلى مزيد من الزيادات في الأسعار على خلفية التضخم المرتفع بالفعل، مما سيؤدي أيضا إلى تدهور الوضع الاقتصادي في أوروبا، كما تلاحظ الدراسة.

https://arabic.sputniknews.com/20220701/بيانات-ترجح-بدء-الركود-في-الولايات-المتحدة-بالفعل-1064511331.html

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