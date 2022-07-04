https://arabic.sputniknews.com/20220704/روسيا-تعرض-سيارة-فخمة-تعمل-بالهيدروجين-1064608076.html
روسيا تعرض سيارة فخمة تعمل بالهيدروجين
روسيا تعرض سيارة فخمة تعمل بالهيدروجين
يحتوي معرض "إينوبروم" على سيارة فاخرة تعمل بالهيدروجين. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:20+0000
2022-07-04T08:20+0000
2022-07-04T08:20+0000
روسيا
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والواقع أن سيارة "أوروس" الروسية لا تعمل بالهيدروجين وحده، إذ يمكنها أن تعمل بالطاقة الكهربائية أيضا. ومن ميزاتها أنها تكتسب سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثوان فقط. ويمكن شحن بطاريتها أو تعبئة خزان الهيدروجين فيها بما يكفي لـ600 كيلومتر.وذكر التلفزيون الروسي أن معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي المقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية يضم نموذجا تجريبيا من سيارة أوروس "الهيدروجينية". وسوف تشرع روسيا في تصنيع النماذج العملية في وقت لاحق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تعرض سيارة فخمة تعمل بالهيدروجين
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يحتوي معرض "إينوبروم" على سيارة فاخرة تعمل بالهيدروجين.
والواقع أن سيارة "أوروس" الروسية لا تعمل بالهيدروجين وحده، إذ يمكنها أن تعمل بالطاقة الكهربائية أيضا. ومن ميزاتها أنها تكتسب سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثوان فقط. ويمكن شحن بطاريتها أو تعبئة خزان الهيدروجين فيها بما يكفي لـ600 كيلومتر.
وذكر
التلفزيون الروسي أن معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي المقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية يضم نموذجا تجريبيا من سيارة أوروس "الهيدروجينية". وسوف تشرع روسيا في تصنيع النماذج العملية في وقت لاحق.