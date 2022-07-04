عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220704/عائلة-شيرين-أبو-عاقلة-تدعو-الأمم-المتحدة-والجنائية-الدولية-لاتخاذ-إجراءات-فورية-1064642009.html
عائلة شيرين أبو عاقلة تدعو الأمم المتحدة والجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية
عائلة شيرين أبو عاقلة تدعو الأمم المتحدة والجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية
دعت عائلة الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة، معربة عن عدم تصديقها... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T15:57+0000
2022-07-04T15:57+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062083897_0:0:1992:1122_1920x0_80_0_0_2caa8e7c52d68bb72781462ec90c75d3.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت العائلة في بيان نشرته اليوم الاثنين تعقيبا على بيان وزارة الخارجية الأميركية: "سوف نستمر في الدعوة إلى العدالة والمحاسبة، وندعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة"، مشددة على أن "الوضع لم ينته بعد".وأوضحت العائلة: "فيما يتعلق بإعلان وزارة الخارجية، اليوم 4 يوليو (تموز)، أن اختبارا للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وهي تحمل الجنسية الأميركية، كانت غير حاسمة، فيما يتعلق بأصل البندقية التي أطلقت عليها، ونحن لا نصدق ذلك".وتابعت العائلة: "كان هناك العديد من شهود العيان على القتل، ولدينا تقارير من وسائل الإعلام المحلية والدولية المتعددة ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأن جندي إسرائيلي أطلق الرصاصة القاتلة، وأنه لم يكن هناك عناصر مسلحة أخرى في منطقة جنين، حيث قتلت شيرين".وأشارت العائلة إلى أن"التركيز على الرصاصة دائما كان في غير محله، وكانت محاولة من الجانب الإسرائيلي لتغير القصة لصالحها"، مضيفة، "الحقيقة أن الجيش الإسرائيلي قتل شيرين، وفقا للسياسات التي تجعل من جميع الفلسطينيين، سواء مدنيين، صحافة أو غير ذلك، كأهداف مشروعة".وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن المحققين في مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، لم يتمكنوا من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياتها، موضحة أنها قتلت على الأرجح بنيران من مواقع اسرائيلية لكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مقتلها كان عمدا.من جهته، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة التحقيقات بشأن مقتل مراسلة قناة "الجزيرة"، والتي أشارت إلى أن فريق الطب الشرعي الإسرائيلي لم يتمكن من التوصل للجهة المسؤولة عن مقتلها بسبب حالة الرصاصة.في حين انتقدت النيابة العامة الفلسطينية ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية بشأن التحقيقات الأمريكية في مقتل أبو عاقلة، أكدت في بيان لها اليوم، أن ما صرح به الجانب الأمريكي بشأن نتائج الفحص الفني "بوجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأنه"، هو أمر "غير صحيح" وأنها (النيابة الفلسطينية) "تستغرب ما ورد في البيان كون أن التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد أن الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/واشنطن-ترجح-أن-الرصاصة-التي-قتلت-شيرين-أبو-عاقلة-أطلقت-من-جانب-إسرائيل-عن-غير-عمد-1064638054.html
https://arabic.sputniknews.com/20220704/النيابة-العامة-الفلسطينية-تكذب-البيان-الأمريكي-بشأن-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-1064640291.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062083897_29:0:1809:1335_1920x0_80_0_0_dd2a7a07c3965a67eadb1d83b302e2fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

عائلة شيرين أبو عاقلة تدعو الأمم المتحدة والجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية

15:57 GMT 04.07.2022
© Photo / Shireen Abu Aklehمقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين
مقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Photo / Shireen Abu Akleh
تابعنا عبرTelegram
دعت عائلة الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة، معربة عن عدم تصديقها للبيان الصادر من الولايات المتحدة حول حيثيات مقتل الصحفية.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت العائلة في بيان نشرته اليوم الاثنين تعقيبا على بيان وزارة الخارجية الأميركية: "سوف نستمر في الدعوة إلى العدالة والمحاسبة، وندعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة"، مشددة على أن "الوضع لم ينته بعد".

وأوضحت العائلة: "فيما يتعلق بإعلان وزارة الخارجية، اليوم 4 يوليو (تموز)، أن اختبارا للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وهي تحمل الجنسية الأميركية، كانت غير حاسمة، فيما يتعلق بأصل البندقية التي أطلقت عليها، ونحن لا نصدق ذلك".

وتابعت العائلة: "كان هناك العديد من شهود العيان على القتل، ولدينا تقارير من وسائل الإعلام المحلية والدولية المتعددة ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأن جندي إسرائيلي أطلق الرصاصة القاتلة، وأنه لم يكن هناك عناصر مسلحة أخرى في منطقة جنين، حيث قتلت شيرين".

وأشارت العائلة إلى أن"التركيز على الرصاصة دائما كان في غير محله، وكانت محاولة من الجانب الإسرائيلي لتغير القصة لصالحها"، مضيفة، "الحقيقة أن الجيش الإسرائيلي قتل شيرين، وفقا للسياسات التي تجعل من جميع الفلسطينيين، سواء مدنيين، صحافة أو غير ذلك، كأهداف مشروعة".
وقفة أمام الأمم المتحدة في بيروت استنكارا وغضبا لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
واشنطن ترجح أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة أطلقت من جانب إسرائيل "عن غير عمد"
14:57 GMT
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن المحققين في مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، لم يتمكنوا من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياتها، موضحة أنها قتلت على الأرجح بنيران من مواقع اسرائيلية لكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مقتلها كان عمدا.
من جهته، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة التحقيقات بشأن مقتل مراسلة قناة "الجزيرة"، والتي أشارت إلى أن فريق الطب الشرعي الإسرائيلي لم يتمكن من التوصل للجهة المسؤولة عن مقتلها بسبب حالة الرصاصة.
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
النيابة العامة الفلسطينية تكذب البيان الأمريكي بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة
15:35 GMT
في حين انتقدت النيابة العامة الفلسطينية ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية بشأن التحقيقات الأمريكية في مقتل أبو عاقلة، أكدت في بيان لها اليوم، أن ما صرح به الجانب الأمريكي بشأن نتائج الفحص الفني "بوجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأنه"، هو أمر "غير صحيح" وأنها (النيابة الفلسطينية) "تستغرب ما ورد في البيان كون أن التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد أن الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала