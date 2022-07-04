https://arabic.sputniknews.com/20220704/قناة-السويس-تحقق-إيرادات-قياسية-وغير-مسبوقة-في-تاريخها-1064612045.html

قناة السويس تحقق إيرادات قياسية وغير مسبوقة في تاريخها

قناة السويس تحقق إيرادات قياسية وغير مسبوقة في تاريخها

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الاثنين، عن تحقيقها إيرادات قياسية جديدة وغير مسبوقة في تاريخها. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T09:39+0000

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وقال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي إن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 حققت أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل".كما أشار ربيع إلى أن "التقارير الملاحية خلال العام المالي 2022/2021 رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، إذ عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047سفينة خلال العام المالي 2020/ 2021، بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7 بالمئة، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة 1.32مليار طن خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2020/ 2021 بفارق قدره 130 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 10.9 بالمئة.ولفت إلى أن "تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار محققة أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة قدره 7 مليار دولار، مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 20.7 بالمئة".وأكد رئيس هيئة القناة السويس أن "النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي تعد تتويجا لنجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا"يشار إلى أن إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2021/ 2022 كانت قد سجلت أعلى إيرادات شهرية في تاريخ القناة خلال شهري يونيو/ حزيران ومايو/ أيار 2022، كما سجل شهري نيسان/ أبريل ومايو من العام الحالي أعلى حمولات صافية شهرية على مدار تاريخ القناة.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/مصر-تتوقع-وصول-إيرادات-قناة-السويس-إلى-7-مليارات-دولار-بنهاية-السنة-المالية-1062510630.html

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