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مترو الجزائر يعلن عن "يوم مجاني" بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال
مترو الجزائر يعلن عن "يوم مجاني" بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال
أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، اليوم الاثنين، عن يوم مجاني بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر
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وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة مترو الجزائر، والذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن النقل عبر المترو و الترامواي والنقل عبر الكابلات، في الجائر سيكون مجانيا طيلة يوم غد الثلاثاء في الخامس من يوليو/ تموز.وتشهد الجزائر، فعاليات رسمية واحتفالات وصفتها وكالات بـ"الضخمة وغير المسبوقة"، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962.
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العالم العربي, الجزائر

مترو الجزائر يعلن عن "يوم مجاني" بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

16:05 GMT 04.07.2022
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الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
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أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، اليوم الاثنين، عن يوم مجاني بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر.
وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة مترو الجزائر، والذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن النقل عبر المترو و الترامواي والنقل عبر الكابلات، في الجائر سيكون مجانيا طيلة يوم غد الثلاثاء في الخامس من يوليو/ تموز.

"في إطار الاحتفالات الكبيرة المنظمة بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، تعلم مؤسسة مترو الجزائر كافة المواطنين أن النقل عبر المترو و الترامواي والنقل عبر الكابلات على مستوى التراب الوطني سيكون مجانيا طيلة يوم 5 يوليو 2022".

مؤسسة مترو الجزائر
وتشهد الجزائر، فعاليات رسمية واحتفالات وصفتها وكالات بـ"الضخمة وغير المسبوقة"، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962.
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