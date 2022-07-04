https://arabic.sputniknews.com/20220704/نائب-لبناني-من-حق-لبنان--أن-يقوم-بأي-عمل-يحفظ--حقوقه-وثراوته-وسيادته-الوطنية---1064627587.html
نائب لبناني: من حق لبنان أن يقوم بأي عمل يحفظ حقوقه وثراوته وسيادته الوطنية
نائب لبناني: من حق لبنان أن يقوم بأي عمل يحفظ حقوقه وثراوته وسيادته الوطنية
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنه "حزب الله" بعد اعتراض إسرائيل لطائراته المسيرة، أن لبنان يمتلك القوة لاستثمار نفطه وغازه، وهناك فرصة حقيقية للنهوض... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T12:20+0000
2022-07-04T12:20+0000
2022-07-04T12:20+0000
راديو
نافذة على لبنان
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نائب لبناني: من حق لبنان أن يقوم بأي عمل يحفظ حقوقه وثراوته وسيادته الوطنية
نائب لبناني: من حق لبنان أن يقوم بأي عمل يحفظ حقوقه وثراوته وسيادته الوطنية
يقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" في البرلمان اللبناني النائب قاسم هاشم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ولفت هاشم إلى أن لبنان بشعبه ومقاومته وجيشه له الحق أن يقوم بأي عمل يحفظ سيادته وأمنه واستقراره ويحفظ ثرواته وحدوده، وهذا أمر طبيعي ولا علاقة له بما يجري على مستوى محاولة العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، بتثبيت الحق اللبناني في حدوده وثرواته".بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف االصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
نائب لبناني: من حق لبنان أن يقوم بأي عمل يحفظ حقوقه وثراوته وسيادته الوطنية
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنه "حزب الله" بعد اعتراض إسرائيل لطائراته المسيرة، أن لبنان يمتلك القوة لاستثمار نفطه وغازه، وهناك فرصة حقيقية للنهوض بالبلد ماليا واقتصاديا من خلال استثمار الثروة الموجودة في بحره وأرضه، ومعتبرا أن موقف لبنان قوي، ويملك القدرة من خلال المقاومة.
يقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" في البرلمان اللبناني النائب قاسم هاشم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" هذا أمر طبيعي ومن واجبات المقاومة أن تقوم بما يتطلب منها على المستوى الوطني، في أداء الوظيفة الوطنية المطلوبة في ظروف غير طبيعية، واليوم إذا كان البعض يتطلع إلى ما حصل بموضوع المسيرات، فعلينا أن نسأل في البداية، هل أن العدو الإسرائيلي التزم بكل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية، تجاه السيادة اللبنانية والقرارات الدولية أم أنه تجاوز كل ذلك وتنصل منها".
ولفت هاشم إلى أن لبنان بشعبه ومقاومته وجيشه له الحق أن يقوم بأي عمل يحفظ سيادته وأمنه واستقراره ويحفظ ثرواته وحدوده، وهذا أمر طبيعي ولا علاقة له بما يجري على مستوى محاولة العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، بتثبيت الحق اللبناني في حدوده وثرواته".
بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، في حديث لبرنامجنا:
" أعتقد أن إطلاق الطائرات المسيرة من جانب حزب الله باتجاه حقل كاريش، يدفع بالمفاوضات إلى الأمام من موقع القوة، وبالتالي يجرد الإسرائيليين من أحادية القوة، االذين اعتمدوا عليها في المفاوضات مع الطرف اللبناني".
التفاصيل في الملف االصوتي المرفق في هذه الصفحة..