https://arabic.sputniknews.com/20220705/اشتية-يتهم-إسرائيل-باستخدام-جثامين-قتلى-فلسطين-في-مختبرات-طبية-1064663262.html
اشتية يتهم إسرائيل باستخدام "جثامين قتلى فلسطين في مختبرات طبية"
اشتية يتهم إسرائيل باستخدام "جثامين قتلى فلسطين في مختبرات طبية"
اتهم رئیس الوزراء الفلسطیني محمد اشتیة، إسرائیل باستخدام "جثامین شهداء محتجزة في مختبرات الطب بالجامعات الإسرائیلیة". 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:17+0000
2022-07-05T08:17+0000
2022-07-05T08:17+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال اشتية، في الاجتماع الأسبوعي لحكومته بمدينة رام الله، "تزيد سلطات الاحتلال من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.واعتبر ذلك "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والاخلاق العلمية"، مطالبا الجامعات العالمیة بمقاطعة الجامعات الإسرائیلیة المتورطة في احتجاز الجثامین.ودعا "للضغط علی الحكومة الإسرائیلیة للتوقف عن انتهاکها لجثامین الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جمیع الجثامین المحتجزة لدیها، کي يتمكن ذویهم من وداعهم بما یلیق بهم ویحترم مشاعرهم".وبحسب السلطة الفلسطينية، "تحتجز إسرائيل جثامين 105 قتلى فلسطينيين في الثلاجات، إضافة إلى 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم تسعة أطفال وثلاث إناث، وثمانية أسرى توفوا في سجونها".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الجامعة-العربية-تطالب-مجلس-الأمن-بإلزام-إسرائيل-بإنهاء-احتلال-فلسطين-1063140208.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
اشتية يتهم إسرائيل باستخدام "جثامين قتلى فلسطين في مختبرات طبية"
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اتهم رئیس الوزراء الفلسطیني محمد اشتیة، إسرائیل باستخدام "جثامین شهداء محتجزة في مختبرات الطب بالجامعات الإسرائیلیة".
وقال اشتية، في الاجتماع الأسبوعي لحكومته بمدينة رام الله، "تزيد سلطات الاحتلال من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا
.
واعتبر ذلك "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والاخلاق العلمية"، مطالبا الجامعات العالمیة بمقاطعة الجامعات الإسرائیلیة المتورطة في احتجاز الجثامین.
ودعا "للضغط علی الحكومة الإسرائیلیة للتوقف عن انتهاکها لجثامین الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جمیع الجثامین المحتجزة لدیها، کي يتمكن ذویهم من وداعهم بما یلیق بهم ویحترم مشاعرهم".
وبحسب السلطة الفلسطينية، "تحتجز إسرائيل جثامين 105 قتلى فلسطينيين في الثلاجات، إضافة إلى 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم تسعة أطفال وثلاث إناث، وثمانية أسرى توفوا في سجونها".