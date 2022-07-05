https://arabic.sputniknews.com/20220705/البريد-السعودي-يحذر-المواطنين-مما-وصفها-بـالرسائل-الاحتيالية-1064688593.html
البريد السعودي يحذر المواطنين مما وصفها بـ"الرسائل الاحتيالية"
البريد السعودي يحذر المواطنين مما وصفها بـ"الرسائل الاحتيالية"
أصدر البريد السعودي بيانا حذر فيه من بعض الرسائل التي وصفها بـ"الاحتيالية"، مؤكدا ضرورة تجاهلها وعدم التعامل معها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:24+0000
2022-07-05T15:24+0000
2022-07-05T15:26+0000
رسائل البريد
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا للبيان الذي نشره البريد السعودي عبر حسابه على موقع التواصل لااجتماعي "تويتر"، أكد على عدم التعامل مع "الرسائل الاحتيالية"، التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى.ولفت إلى أن تلك الرسائل تنتحل شعار وهوية مكاتبه، لطلب تسديد رسوم التوصيل وغيرها، داعيا إلى تجاهلها وعدم التعامل معها.ونوه إلى أن المواطن يمكنه التأكد من شحناته وسداد الفواتير عبر حسابه في تطبيق "سبل" أو من خلال موقع البريد الإلكتروني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رسائل البريد, أخبار السعودية اليوم
البريد السعودي يحذر المواطنين مما وصفها بـ"الرسائل الاحتيالية"
15:24 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
أصدر البريد السعودي بيانا حذر فيه من بعض الرسائل التي وصفها بـ"الاحتيالية"، مؤكدا ضرورة تجاهلها وعدم التعامل معها.
ووفقا للبيان الذي نشره البريد السعودي
عبر حسابه على موقع التواصل لااجتماعي "تويتر"، أكد على عدم التعامل مع "الرسائل الاحتيالية"، التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى.
ولفت إلى أن تلك الرسائل تنتحل شعار وهوية مكاتبه، لطلب تسديد رسوم التوصيل وغيرها، داعيا إلى تجاهلها وعدم التعامل معها.
وقال: "تجاهل الرسائل الاحتيالية التي تصلك عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، والتي تنتحل شعار وهوية "سبل" لطلب تسديد رسوم التوصيل وغيرها".
ونوه إلى أن المواطن يمكنه التأكد من شحناته وسداد الفواتير عبر حسابه في تطبيق "سبل" أو من خلال موقع البريد الإلكتروني.