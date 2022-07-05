عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/البريد-السعودي-يحذر-المواطنين-مما-وصفها-بـالرسائل-الاحتيالية-1064688593.html
البريد السعودي يحذر المواطنين مما وصفها بـ"الرسائل الاحتيالية"
البريد السعودي يحذر المواطنين مما وصفها بـ"الرسائل الاحتيالية"
أصدر البريد السعودي بيانا حذر فيه من بعض الرسائل التي وصفها بـ"الاحتيالية"، مؤكدا ضرورة تجاهلها وعدم التعامل معها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:24+0000
2022-07-05T15:26+0000
رسائل البريد
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104418/63/1044186358_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_2edb5280080052cdfa4a3a6ea5eb2406.jpg
ووفقا للبيان الذي نشره البريد السعودي عبر حسابه على موقع التواصل لااجتماعي "تويتر"، أكد على عدم التعامل مع "الرسائل الاحتيالية"، التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى.ولفت إلى أن تلك الرسائل تنتحل شعار وهوية مكاتبه، لطلب تسديد رسوم التوصيل وغيرها، داعيا إلى تجاهلها وعدم التعامل معها.ونوه إلى أن المواطن يمكنه التأكد من شحناته وسداد الفواتير عبر حسابه في تطبيق "سبل" أو من خلال موقع البريد الإلكتروني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104418/63/1044186358_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_d0701b61d1bf084b9217a0c7c17d1d21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رسائل البريد, أخبار السعودية اليوم

البريد السعودي يحذر المواطنين مما وصفها بـ"الرسائل الاحتيالية"

15:24 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 05.07.2022)
© Photo / Pixabay//chaydenصندوق البريد
صندوق البريد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Photo / Pixabay//chayden
تابعنا عبرTelegram
أصدر البريد السعودي بيانا حذر فيه من بعض الرسائل التي وصفها بـ"الاحتيالية"، مؤكدا ضرورة تجاهلها وعدم التعامل معها.
ووفقا للبيان الذي نشره البريد السعودي عبر حسابه على موقع التواصل لااجتماعي "تويتر"، أكد على عدم التعامل مع "الرسائل الاحتيالية"، التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى.
ولفت إلى أن تلك الرسائل تنتحل شعار وهوية مكاتبه، لطلب تسديد رسوم التوصيل وغيرها، داعيا إلى تجاهلها وعدم التعامل معها.

وقال: "تجاهل الرسائل الاحتيالية التي تصلك عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، والتي تنتحل شعار وهوية "سبل" لطلب تسديد رسوم التوصيل وغيرها".

ونوه إلى أن المواطن يمكنه التأكد من شحناته وسداد الفواتير عبر حسابه في تطبيق "سبل" أو من خلال موقع البريد الإلكتروني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала