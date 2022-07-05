https://arabic.sputniknews.com/20220705/الجزائر-تبون-وسعيد-يدشنان-معلما-تاريخياصور-وفيديو-1064659710.html
الجزائر.. تبون وسعيد يدشنان معلما تاريخيا (صور وفيديو)
الجزائر.. تبون وسعيد يدشنان معلما تاريخيا (صور وفيديو)
دشن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رفقة نظيره التونسي قيس سعيد، معلما تاريخيا في مدينة سيدي فرج (الجزائر العاصمة) وهذا بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T07:36+0000
2022-07-05T07:36+0000
2022-07-05T07:42+0000
العالم العربي
الجزائر
معلم
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وحضر تدشين النصب التذكاري "معلم الحرية" كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول السعيد شنقريحة، وكذلك كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء في الحكومة إلى جانب شخصيات وطنية ومجاهدين.وأضاف أن "الوقوف أمام معلم الحرية بهذه المناسبة يذكرنا بتاريخنا المجيد، الحافل بالعطاء وبدم الشهداء الذين لن ننساهم أبدا"، مشيدا بدور المجاهدين "الأبطال الذين لا زالوا على قيد الحياة".واستذكر الرئيس التونسي بالمناسبة تضحيات مليون ونصف مليون شهيد في الجزائر، مشيرا بالقول إن "الدم التونسي والجزائري اختلط في عديد المناسبات أثناء حرب التحرير، وعيد الجزائر اليوم هو عيد تونس أيضا".
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العالم العربي, الجزائر, معلم
الجزائر.. تبون وسعيد يدشنان معلما تاريخيا (صور وفيديو)
07:36 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 07:42 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
دشن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رفقة نظيره التونسي قيس سعيد، معلما تاريخيا في مدينة سيدي فرج (الجزائر العاصمة) وهذا بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.
وحضر تدشين النصب التذكاري "معلم الحرية" كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول السعيد شنقريحة، وكذلك كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء في الحكومة إلى جانب شخصيات وطنية ومجاهدين.
وقال الرئيس التونسي: إن "ذكرى استقلال الجزائر تعيد إلى الأذهان تمسك التونسيين والجزائريين وكل الشعوب الحرة باستقلالها وبسيادتها وتقرير مصيرها بنفسها"، مبرزا أن "ما يجمع الشعبين هو تاريخ حافل ومشترك".
وأضاف أن "الوقوف أمام معلم الحرية بهذه المناسبة يذكرنا بتاريخنا المجيد، الحافل بالعطاء وبدم الشهداء الذين لن ننساهم أبدا"، مشيدا بدور المجاهدين "الأبطال الذين لا زالوا على قيد الحياة".
واستذكر الرئيس التونسي بالمناسبة تضحيات مليون ونصف مليون شهيد في الجزائر، مشيرا بالقول إن "الدم التونسي والجزائري اختلط في عديد المناسبات أثناء حرب التحرير، وعيد الجزائر اليوم هو عيد تونس أيضا".