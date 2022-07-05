https://arabic.sputniknews.com/20220705/الجزائر-سوريا-عضو-مؤسس-في-الجامعة-العربية-1064686239.html
الجزائر: سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية
الجزائر: سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية
جدد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التأكيد على موقف بلاده الداعي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية منوها إلى أنها عضو مؤسس فيها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:01+0000
2022-07-05T15:01+0000
2022-07-05T15:01+0000
العالم العربي
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وقال لعمامرة في تصريح نقلته قناة "الإخبارية السورية" الرسمية: "إن الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية".وأكد لعمامرة أن "سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ولا مشكلة لدى الجزائر في عودتها لشغل مقعدها معرباً عن أمله بتحقيق توافق بشأن سوريا".ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى الجزائر للمشاركة في احتفالاتها بالذكرى الستين لعيد الاستقلال.وكان في استقبال المقداد لدى وصوله إلى الجزائر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وزير الخارجية الجزائري رحب بمشاركة سوريا ممثلة بالمقداد في احتفالات بلاده بعيدها الوطني.وأضافت أن المقداد قدم تهاني بلاده، "قيادة وشعبا، للجزائر الشقيقة بهذه المناسبة العظيمة".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجزائر: سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية
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جدد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التأكيد على موقف بلاده الداعي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية منوها إلى أنها عضو مؤسس فيها.
وقال لعمامرة في تصريح نقلته قناة
"الإخبارية السورية" الرسمية: "إن الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية".
وأكد لعمامرة أن "سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ولا مشكلة لدى الجزائر في عودتها لشغل مقعدها معرباً عن أمله بتحقيق توافق بشأن سوريا".
ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى الجزائر للمشاركة في احتفالاتها بالذكرى الستين لعيد الاستقلال.
وكان في استقبال المقداد لدى وصوله إلى ا
لجزائر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وزير الخارجية الجزائري رحب بمشاركة سوريا ممثلة بالمقداد في احتفالات بلاده بعيدها الوطني.
وأضافت أن المقداد قدم تهاني بلاده، "قيادة وشعبا، للجزائر الشقيقة بهذه المناسبة العظيمة".